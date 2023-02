Email it

En compañía de otros gremios del sector educativo, mañana la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizará una protesta partiendo desde el Ministerio de Educación (Minerd) hasta el Palacio Nacional por la suspensión del Programa de Bachilleres Bilingües Productivos.



El gremio no se moviliza en la ciudad de Santo Domingo desde el año pasado, pero en las primeras semanas del 2023 algunas de sus regionales suspendieron la docencia en demanda de reivindicaciones.



De acuerdo con la circular firmada por el Comité Ejecutivo Nacional de la entidad difundida en redes sociales, durante la manifestación también se reclamará el derecho que tienen los maestros de formarse en inglés y el de los estudiantes recibir clases de calidad del idioma.



“Es una cita histórica por el respeto y la valoración de las y los docentes del área, y por la verdadera educación de calidad, no de discurso”, sostiene la nota.



Ilegal



Según el maestro Juan Valdez, la cancelación del programa por parte del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) representa una violación a la ley.



El director ejecutivo del Professional Training (PTS), que fue la empresa adjudicada para llevar a cabo la estrategia del bilingüismo en las escuelas, aseguró que contrario a lo dicho mediante un comunicado de prensa por la citada entidad, la ejecución de la iniciativa empezó a tiempo y se ejecutó en el año escolar 2021-2022, pese a que no les pagaron.



Asimismo, afirmó que la Contraloría General de la República fue la que dispuso que se abriera una licitación para desarrollar el programa con un proveedor único.



Dijo que por la suspensión sometieron a la justicia al ministro de Educación, Ángel Hernández, al director del Inafocam, Francisco Ramírez y al excontralor, Catalino Correa Hiciano.