El proyecto contempla la readecuación de centros de primer nivel de atención y la contratación de más personal

La mejora de la atención primaria es uno de los proyectos priorizados en el Plan Estratégico de Salud 2030, que fue lanzado por las autoridades hace una semana luego de un proceso de trabajo que tardó un año y dos meses y contó con la participación de casi 1,300 personas.



La iniciativa, cuya elaboración estuvo a cargo del Viceministerio de Fortalecimiento y Desarrollo de Salud Pública que dirige Miguel Rodríguez Viñas, contempla lograr la habilitación de los 1,348 Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) que tiene el país y aumentar su número, porque actualmente hay un déficit de al menos 600 establecimientos de ese tipo para prestar servicios médicos.



Sin embargo, el viceministro destacó que no solo construirán más espacios para desarrollar la atención primaria, sino que además trabajarán para llevar a las también denominadas “policlínicas”; nuevo recurso humano, insumos, equipos, energía eléctrica, agua y hasta seguridad.



“El punto no es construir 300 CPN más, es que los 1,348 que hoy están funcionando lo hagan de la manera adecuada”, expresó el funcionario que junto al doctor Reynaldo Peguero, consultor senior del plan estratégico, acompañó ayer al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, a la Entrevista Especial de elCaribe y CDN.



Manifestó que solo en el remozamiento de las unidades de atención, que en una primera etapa se prevé que sean 400 que necesitan una intervención integral en su estructura, se puede requerir una ejecución presupuestaria de alrededor de 50 o 60 millones de dólares.



Afirmó que el Servicio Nacional de Salud (SNS) está haciendo un esfuerzo para la mejora de la infraestructura desde los últimos dos años, con el remozamiento de 440 centros de primer nivel de atención, los cuales, indicó, deben seguir mejorando en otros temas como el horario en que ofrecen servicios.



Los demás proyectos



Viñas destacó que el Plan Estratégico de Salud, pensado para siete años, también responde a otras necesidades del sector sanitario, como la gobernanza y la inclusión, así como el medio ambiente y la economía.



“Se construyó desde las bases, entendiendo las necesidades del pueblo, y cuáles son las brechas de mejora que requiere el sistema de salud”, resaltó.



Dijo que otro aspecto importante de la iniciativa que tiene 35 proyectos, son los sistemas de información en salud, porque todavía no existe un expediente único a nivel nacional.



Explicó que el primer esfuerzo se hizo en el 2001, pero que después de 22 años aún no se ha visto una lineación, un resultado visible, ni un producto manejable.



Destacó que un sistema de atención integral es importante porque puede combinar a todo el sector de manera compleja, desde la rectoría y el emprestador, hasta la seguridad social y el paciente.



Señaló que el presupuesto del plan ronda aproximadamente los 18 mil 500 millones de pesos, y ya tiene un 50 por ciento preaprobado por los proyectos que se están desarrollando con financiamiento nacional e internacional.



El abordaje de la salud mental es otra de las prácticas a mejorar, y desde marzo el viceministro informó que Salud Pública cuenta con un call center conformado por profesionales de la psicología, que brindan consultas de manera gratuita y vía telefónica a las personas.



Manifestó que el centro en el que reciben llamadas de individuos con conductas depresivas y con tendencia al suicidio, incluso cuenta con una ambulancia para los casos en los que se necesita una atención de emergencia para evitar situaciones de gravedad.



Explicó que esas personas son ingresadas en un centro de intervención rápida donde el personal toma otras medidas, cuando presentan síntomas y condiciones complejas que pueden ocasionar un suicidio.



Sin embargo, detalló que en el caso de las patologías que a nivel de salud mental se pueden manejar, los pacientes son referidos a una consulta formal de un psicólogo.



Enfrentar indicadores



El doctor Reynaldo Peguero, que es el consultor senior de la iniciativa, expuso que también servirá para contrarrestar indicadores de preocupación en el sistema de salud como el de la mortalidad neonatal, que es la razón por la que se está impulsando un cambio en la calidad de las atenciones que reciben los recién nacidos, y se garantiza que los hospitales tengan las incubadoras y los demás equipos necesarios para asegurar el cuidado de los bebés que tienen riesgo de morir en el posparto.



El galeno que además es el director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), dijo que con el plan se abordará por igual las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las responsables de casi el 70 por ciento de las muertes que ocurren anualmente en el país.



En ese sentido, Peguero valoró la finalidad preventiva que tiene la Ruta de la Salud, que dentro de sus objetivos tiene la reducción de la diabetes, la obesidad y la hipertensión.



Agregó que el sedentarismo, el exceso de estrés, y el consumo y abuso de alcohol, también generan situaciones como infartos que provocan miles de defunciones cada año.



Para el viceministro Miguel Rodríguez Viña, programas como el citado forman parte del fortalecimiento del sistema de salud que busca el beneficio de la población.



“La prevención es la base de la rectoría; la Ruta de la Salud es una buena práctica, lleva 35 servicios diferentes para poder garantizar que la gente entienda el concepto de prevenir”, precisó.



Viñas indicó a la vez que un 30 por ciento de las personas que enferman y deben ser ingresadas en los hospitales tienen una mala alimentación, hacen poca actividad física y no se realizan chequeos médicos a tiempo.



El doctor Reynaldo Peguero, destacó que con fines preventivos Salud Pública también estará distribuyendo cascos homologados a los conductores de motocicletas por los accidentes que ocurren en las vías en los que están involucrados.



Dijo que serán entregados con el aporte de alianzas privadas y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para que sean usados de manera obligatoria por los motociclistas y así puedan tener más protección en las calles y avenidas

Censo para determinar el recurso humano en salud

El viceministro Miguel Rodríguez Viñas informó que desde octubre hasta enero del próximo año estarán realizando el primer Censo Nacional de Recurso Humano en Salud tanto a nivel público como privado, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se hará cargo de todo los costos incluyendo el de la contratación de la compañía que trabajará el informe estadístico. Destacó que en la historia reciente de República Dominicana, nunca se ha hecho un mapeo real del personal sanitario que pueda determinar la cantidad de doctores, médicos especialistas, enfermeras, promotores y demás trabajadores del área que tiene el país.