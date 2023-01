Santo Domingo Este es la nueva cuna del cólera porque los últimos casos de la enfermedad provienen del municipio, y la situación puede seguir incrementándose por las bajas condiciones de higiene que tienen algunos sectores de la demarcación que generan grandes cúmulos de basura por la deficiencia en la recogida de los residuos.



En barrios como Villa Duarte, Brisas del Edén, El Almirante y Villa Liberación es notable la presencia de vertederos improvisados en la vía pública, pese al peligro que representan para la salud de sus lugareños.



La basura puede ser un factor de riesgo no sólo del cólera, sino también de otras enfermedades como la leptospirosis que pueden atentar contra la vida de una persona.



Según Ramona Redit, las brigadas de limpieza de la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) hacen el trabajo a medias en Brisas del Edén, porque no recorren todas las calles de la localidad.



“Normalmente en la semana pasan solo dos o tres veces”, afirmó la señora, quien considera que las autoridades deben mejorar con prontitud el servicio, porque la ausencia de los camiones recolectores es lo que está causando que las personas lancen todos los residuos que producen en las casas a las calles.



“Solo pasan por la avenida principal, si entraran a las calles uno no haría ese cúmulo de basura”, resaltó.



Alejandro Smith declaró que además de los residuos sólidos, en algunas áreas de la comunidad se desbordan las aguas negras, por lo que es otro de los problemas a los que el cabildo debe darle seguimiento.



En Villa Duarte una parte de sus residentes atribuyó la acumulación de la basura al descuido de las personas, tras afirmar que el camión pasa por la zona tres veces por semana.



“La gente todavía no está totalmente acostumbrada al camión, hay que esperar que vayan asimilando y acostumbrándose a que va pasar por el frente de la casa”, indicó el presidente de la Junta de Vecinos del Pensador, Cristian Guillermo Martínez.



No obstante, reprochó el accionar de los munícipes que lanzan los desechos en cualquier lugar, por lo que les instó a esperar los equipos recolectores para que no contaminen los espacios.



La señora Berenice Matos también confirmó que muchos de los residentes esperan que el camión se marche para colocar la basura, sobre todo en el trayecto que va desde la avenida Estados Unidos hasta el Faro a Colón.



De su lado, Iván de Jesús calificó la situación como alarmante en Villa Liberación porque duran hasta tres días colocando los desperdicios en las aceras por la baja operatividad de los camiones.



“Con esto no puedes estar parado ni en tu casa porque se junta con el problema del agua residual”, precisó.



Juan Rosario también detalló que en El Almirante se forman vertederos porque los recolectores de desechos no pasan con regularidad.

Al no pasar el camión con frecuencia, las personas dejan la basura en las calles.

Aplican las medidas contra el cólera

A pesar de que los casos de cólera sólo se han registrado en Villa Liberación y Los Solares del Almirante, munícipes de otros sectores de Santo Domingo Este están aplicando las recomendaciones de las autoridades para no contraer la patología. María Martínez, que tiene un negocio de venta de comida, está fortaleciendo la limpieza de los utensilios que utiliza para elaborar los platos que vende diariamente a decenas de comensales. Asimismo, Pedro Mateo, que tiene un puesto de empanadas, está limpiando con más frecuencia para generar confianza en los compradores porque su venta está bajando por la presencia de la enfermedad.