La Cámara de Diputados aprobó préstamos por US$124.1 millones

La Cámara de Diputados aprobó ayer dos contratos de préstamos por un monto de 124.1 millones de dólares (US$ 124,100,000.00) entre la República Dominicana y bancos internacionales.

El primer empréstito fue de $50 millones de dólares más la prima del seguro con un valor de US$ 4 millones 100 mil dólares, suscrito entre el país y JP Morgan Chase Bank. Con la prima del seguro el préstamo asciende a US$ 54 millones 100 mil dólares.

Mientras que el segundo, fue con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de setenta millones de dólares (US$70,000,000.00).

Los 54 millones 100 mil dólares son para el financiamiento del proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la Cañada de Guajimia fase II, etapa I, el cual será ejecutado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

En tanto, el préstamos de US$70 MM es para el financiamiento del programa de mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP), que tiene por objetivo principal mejorar su cobertura, calidad y pertinencia, con el fin de desarrollar habilidades de empleabilidad de los jóvenes. De esta forma, se busca expandir y modernizar la oferta de EFTP a través de inversiones en infraestructura, equipamiento y capacitación docente; fortalecer la investigación e innovación aplicada; y promover la vinculación con el mundo de trabajo.

Las dos iniciativas pasarán al Senado de la República para su ratificación. El Congreso Nacional le ha aprobado al Gobierno en los últimos ocho meses más de 6,599 millones de dólares.

En otro orden, a solicitud del secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados, Agustín Burgos, fue guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del exministro de Salud Pública Erasmo Vásquez.