Durante estos cien años, el organismo ha afrontado múltiples desafíos y crisis en distintos contextos históricos

Hoy, 12 de abril de 2023, la Junta Central Electoral (JCE) llega a cien años de existencia, fungiendo como garante de la democracia y, aunque tiene menos tiempo, también de salvaguardar y velar por la identidad de los dominicanos. Desde 1923 cuando fue su creación, hasta la fecha, esta institución se ha instaurado como uno de los órganos más sólidos y antiguos de la región como árbitro de los procesos comiciales en diversos contextos de la historia.



A lo largo de estos cien años, el organismo ha enfrentado retos políticos e históricos, crisis de imagen y de credibilidad, pero siempre se ha erigido como el fiador de la democracia en cada una de las etapas por las que ha atravesado.



A través de los años, la JCE ha experimentado cambios en lo que respecta a legislaciones para los procesos, así como en la composición de los miembros. Actualmente, se compone del presidente que funge como vocero del organismo, además de cuatro miembros más que también son titulares. Los cinco miembros que conforman el Pleno de la Junta Central Electoral, que actualmente son escogidos por el Senado de la República por un período de cuatro años, tienen sus respectivos suplentes.



La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Organiza las elecciones presidenciales, congresuales y de diputados de ultramar que se realizan el tercer domingo de mayo cada cuatro años, y las elecciones municipales realizadas el tercer domingo de febrero también cada cuatro años, de acuerdo a la legislación actual. Su otra atribución es la de administrar y normar los actos del Estado Civil de los dominicanos.



Los cien años de la Junta llegan en el año preelectoral, en el que la institución estrena una nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23, que sustituyó la 15-19 que la reta a una correcta aplicación de esta; y la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil 4-23 que se promulgó el 18 de enero de este 2023.



Veintinueve hombres han presidido



Durante este tiempo de existencia, veintinueve hombres han sido los presidentes de la entidad, repitiendo algunos en el puesto y estando estos en cada uno de los momentos que han marcado la historia en materia de democracia.



Su primer presidente fue el militar y político, el exmandatario Alejandro Woss y Gil, del Partido Azul, desde el 1923 hasta el 1924.



Luego de Woss y Gil, fueron presidentes de la JCE: Augusto A. Júpiter (1924- 1926), Manuel de Jesús Troncoso (1926-1930), Domingo A. Estrada (1930), Roberto Despradel (1930-1933), Pablo M. Paulino (1933-1934), Gustavo Julio Henríquez (1934-1937), Juan Tomás Mejía (1937-1938); Hernán Cruz Ayala (1938-1939) y Marino Emilio Cáceres (1939-1941). Entre 1941 y 1955 repite Hernán Ayala y de 1955 a 1960 José M. Roques Román.



Más adelante, Manuel Ramón Ruiz Tejada (1960-1962) y Emilio de los Santos Salcié (1962-1963), Francisco Antonio Fernández (1963); Ángel María Liz (1963-1973), Manuel Joaquín Castillo (1977-1979), dos gestiones las encabezó Manuel Rafael García Lizardo (1979) y (1992-1994). Asimismo, Caonabo Fernández Naranjo (1982-1987), Froilán Tavarez (1987-1990) y Hugo Álvarez Valencia (1990-1992). César Estrella Sadhalá dirigió la JCE desde 1994 a 1997 y Jorge Subero Isa en 1997.



De igual forma, Juan Sully Bonnelly, quien asumió el cargo como presidente de la Junta desde 1997 a 1998; Manuel Ramón Morel Cerda, quien fue presidente de la JCE desde 1998 hasta 2002; Luis Arias Núñez, dirigió la JCE desde el 2002 hasta el 2006.



En el 2006 y hasta el 2010, llega a la presidencia de la Junta Julio César Castaños, en el momento en el que la entidad dividía su estructura en administrativa, contenciosa y electoral. El área administrativa la dirigía Roberto Rosario Márquez.



Tras división de las cámaras



Luego, Roberto Rosario Márquez, le sigue a Castaños Guzmán, al asumir la presidencia de la JCE desde el 2010 hasta el 2016, acompañado de Rosario Altagracia Graciano de los Santos; Eddy de Jesús Olivares Ortega y César Francisco Féliz Féliz, como miembros titulares.



Desde 2016 al 2020 asumió Julio César Castaños Guzmán, quien estuvo acompañado de Roberto Saladín Selin; Rosario Altagracia Graciano de los Santos; Carmen Imbert Brugal, y Henry Mejía Oviedo, como miembros titulares.



Actualmente, preside la JCE Román Jáquez Liranzo acompañado de Rafael Armando Vallejo Santelises; Dolores Altagracia Fernández Sánchez; Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa, como miembros titulares.

Datos históricos de la Junta Central Electoral

El 21 de diciembre de 1977 se promulgó la Ley Electoral No. 275, que contempla las circunscripciones electorales, la cuota femenina del 25 %, y el voto del dominicano en el exterior, que se puso en ejecución en las elecciones de mayo de 2004. Se establece la obligatoriedad de que cada cédula de identidad, debe tener como soporte un acta de nacimiento. La JCE da inicio al proceso de construcción del Padrón Electoral y a la apertura de Centros de Cedulación.



Entre los episodios de modernización y adaptación de la historia reciente de la institución figura la promulgación de la Ley 02-03, del 7 de enero de 2003 que modificó la Ley Electoral No. 275-97, que aumentó el número de miembros y dividió a la Junta Central Electoral en dos cámaras: la Contenciosa Electoral y la Administrativa.



El 30 de marzo del año 2000 se promulgó la Ley No. 12-00 que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral No. 275-97, mediante la cual la mujer puede participar en los procesos electorales con un porcentaje del 33 % de los cargos electivos. Se promulga la Ley Núm. 13-00 que alterna las candidaturas de síndicos (as) y vicesíndicos (as), al ser modificado el artículo 5 de la Ley Núm. 36-35 de organización municipal.