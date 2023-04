Email it

La Procuraduría General de la República (PGR) en los últimos días ha realizado una serie de allanamientos para dar con los vinculados a las estructuras criminales Mocro Maffia y No Limit Soldier.



Los implicados en estas organizaciones criminales internacionales son acusados de cometer delitos relacionados al sicariato, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos.



En la operación fueron arrestados los extraditables Dennis Goedee, Urvin Laurence (Nuto) y Terence Angelo Richard de VVries, de nacionalidad neerlandés.



El último allanamiento reportado por las autoridades, fue en una propiedad de los extraditables denominada como la finca “Los Gambinos”, en Monte Plata.



De acuerdo con el Ministerio Público, en la finca, nombrada “Los Gambinos” en honor a una organización mafiosa de origen italiano que desarrolló sus actividades criminales en Nueva York, funcionaba un circuito de monitoreo cerrado.



En la lujosa finca habitan antílopes africanos, avestruces, mono capuchino, guacamayos de varias especies, cacatúas de varias especies, cotorras y más de cinco variedades de pericos, de acuerdo a un comunicado de la Procuraduría.



También indica el órgano, que en la hacienda hay gallos y gallinas de calidad, aproximadamente un millar de ganado caprino (chivos), una gran caballeriza, cientos de cabezas de ganado, cerdos, ovejos, dos conejos, 64 perros de distintas razas, una camioneta y una motocicleta.



La operación incluyó el allanamiento del centro de diversiones Hard Rock Café, ubicado en una plaza comercial del Distrito Nacional.



Goeede, de nacionalidad holandesa, es acusado de formar parte de una poderosa estructura criminal, “La Mocro Mafia”, que opera en Holanda, y fue capturado para fines de extradición.



Otro de los extraditables, es Laurence Wawoe, alias Nuto, quien es acusado de ser miembro y líder de la red criminal, No Limit Soldier. Este presenta cargos en su país, por sicariato, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de activos.



Mientras que Richard de Vries, el tercer extraditable, lo acusan también de formar parte de la estructura criminal, No Limit Soldier. El holandés fue apresado para fines de extradición, bajo la acusación de narcotráfico y lavado de activos.