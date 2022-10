La ONE inicia capacitación de personal para Censo Nacional

Santo Domingo – La Oficina Nacional de Estadística (ONE), inició este miércoles 26 de octubre, las capacitaciones del personal de empadronamiento y supervisores/as del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV) que se realizará del 10 al 23 de noviembre de 2022.



En el entrenamiento, las y los participantes comenzaron a recibir los insumos necesarios para el levantamiento censal y familiarizarse con los mismos, así como, a conocer al personal encargado de polígonos, quienes impartirán las capacitaciones; verificar; validar e instruirse con las logísticas correspondientes para el desarrollo de las mismas que serán hasta el 5 de noviembre 2022 de manera simultánea en un total de 1,877 aulas del territorio nacional. Algunos abordajes serán temas claves como, la importancia del censo, la descripción especifica de las funciones, tareas y responsabilidades, además, actividades prácticas de cartografía que les permitirá conocer a detalle el terreno donde deben trabajar.



Para esto se utilizarán herramientas virtuales de la Escuela Nacional de Estadística (ENE), como repositorio de consulta que incluye programas formativos, manuales, mapas, instructivo, formularios y los recursos audiovisuales necesarios para los ejercicios prácticos de reforzamiento.



Luego de recibir la capacitación serán debidamente acreditadas y acreditados y recibirán indumentarias de identificación como: gorras y chalecos con logos del censo, del gobierno y de la ONE, además un carnet con su rol y un código QR donde se podrá verificar la identidad de este personal de empadronamiento que le estará visitando.



Reclutamiento y selección



El proceso de selección del personal de empadronamiento se ha realizado a través del aplicativo web que concluyó el pasado 17 de octubre, donde la ONE recibió 233,613 postulaciones, de las cuales han sido llamadas aproximadamente 50,000 personas para capacitación tomando en cuenta, primeramente, su lugar de residencia. Finalizado el proceso de capacitación, las personas participantes realizarán una evaluación y, en función de las más altas calificaciones, se seleccionarán unas 35,000 personas para trabajar durante el censo.



Visitas a la vivienda



Las visitas a las viviendas se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 05:00 de la tarde durante los 14 días del censo. El horario puede extenderse en caso de que sea necesario.



El censo se desarrollará bajo la modalidad de derecho o “jure”, en la que las personas serán empadronadas en su lugar de residencia habitual en el momento censal para recabar información, a través de entrevistas directas, empleando dispositivos móviles de captura de datos (tabletas) para la obtención de información oportuna.



La ONE invita a estar atentas y atentos a sus teléfonos móviles para la notificación del proceso de selección para la capacitación; y hace un llamado a las personas inscritas en la plataforma a mantenerse informadas a través de los canales oficiales habilitados para el proceso, en tanto todavía estamos en proceso de confirmación de las aulas.