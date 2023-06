La Oficina Nacional de Estadística (ONE) lamentó los incidentes generados por varias mujeres que protestaron en sus oficinas en reclamo de pagos atrasados por trabajos realizados en el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.



Varios meses después de que se iniciaran las quejas por la falta de pago, incluso con niños en brazos, luego de haber terminado las labores de empadronamiento en el país, la ONE explicó que por tratarse de pagos correspondientes a diferentes rubros y meses, para cada monto adeudado, debe hacerse una nómina específica que debe seguir el flujo correspondiente por varias instituciones de Gobierno.



En un comunicado, la entidad detalla que Ángela Brito Javier, quien junto a otras personas ha estado reclamando los pagos correspondientes por los servicios prestados, ha recibido tres pagos de viáticos de capacitación, durante el mes de noviembre 2022 y tres cheques con pagos de honorarios durante el mes de mayo 2023.



La ONE explica que la joven, que ha optado por grabarse en las instalaciones de la institución de manera enfurecida para reclamar sus pagos pendientes, hasta la fecha, solo tiene un pago pendiente, el cual corresponde a viáticos.



Asimismo, indica que en el caso de la señora Brito Javier, se tuvo que elaborar cuatro nóminas diferentes, conforme a los procesos internos del Estado Dominicano. En el caso de la joven Yereni Rodríguez Doñé, la institución señala que ha recibido sus viáticos de capacitación.



Rodríguez Doñé alega que está pendiente el pago de honorarios, pero la institución afirma que no tiene evidencias que demuestran que trabajó en el censo.



Otro caso es el de Juana de la Cruz, quien el pasado 24 de mayo estuvo en las oficinas de la ONE y se hizo viral en un video publicado en las redes sociales. La ONE indicó que ese día le fueron entregados sus viáticos.