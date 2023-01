El doctor Jesús Suardi informa que están haciendo operativos de prevención en zonas con casos sospechosos

Luego de que se detectaron otras tres infecciones de cólera en el territorio nacional, personas residentes en lugares donde se han reportado contagios y casos sospechosos con la enfermedad están empezando a redoblar las medidas de higiene para no contraer la patología.



Una de ellas es Magna Elena Ramos, que vive en San Carlos, donde el pasado viernes el Ministerio de Salud Pública (MSP) identificó a dos individuos de origen haitiano positivos con la dolencia y se siente preocupada por el nivel de peligrosidad que puede tener la afección.



“Si tú no te atiendes a tiempo es un peligro, por eso hay que comer sano y nada de la calle”, expresó.

Otro de los residentes del sector que solo está ingiriendo los alimentos que se preparan en casa es José de la Rosa, quien al conversar con este medio señaló que la comida callejera es la que puede causar con mayor facilidad un contagio del padecimiento.



“No puedes contagiarte en tu hogar, pero si comes disparates en las calles te vas a contagiar porque no se hacen con la misma higiene”, resaltó.



Santiago Núñez también vive en San Carlos y llamó a las autoridades a contener la transmisión del cólera para prevenir más casos, sobre todo en niños, envejecientes y en personas con enfermedades preexistentes que son los que tienen mayor riesgo de fallecer.



Asimismo, el señor instó a la ciudadanía a seguir las orientaciones de la cartera sanitaria y de especialistas para contrarrestar la afección.



Debido a que han salido casos sospechosos, algunos lugareños de Villas Agrícolas también están fortaleciendo las normas de higiene para no formar parte de los reportes estadísticos de la condición bacteriana.



Así lo está haciendo Ramón Fernández, que convirtió el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño en una de sus prioridades diarias para no tener la enfermedad.



Del mismo modo, Julio de los Santos que reside desde hace años en la barriada, manifestó que la población debe contribuir con el Gobierno para contener los contagios aplicando las medidas requeridas.

“Hay que estar siempre con la higiene y tratar de tener la casa limpia”, expuso.



Salud Pública dice está interviniendo sectores



El doctor Jesús Suardi, titular del Área IV de Salud, informó que están interviniendo las zonas donde se están notificando casos sospechosos de cólera o personas que presentan algún proceso diarreico.



“Hemos intervenido con el método de educación y prevención Villas Agrícolas, La Zurza, Simón Bolívar, Gualey y otros sectores aledaños”, expresó el galeno, quien agregó que están acudiendo a dichos lugares con un equipo de epidemiólogos, enfermeros y técnicos para dar asistencia a quienes lo ameriten.



Dijo que también están entregando kits con desinfectantes, suero oral y un brochure donde las personas pueden conocer más detalles sobre la enfermedad.



Asimismo, destacó que están tomando pruebas al azar en diferentes demarcaciones junto al departamento de Epidemiología y el equipo de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública, para que se pueda detectar de manera temprana a quienes están infectados con la patología.



Declaró que los centros habilitados para ingresar a los pacientes de cólera son el hospital Félix María Goico y el materno infantil Santo Socorro, que por su especialidad solo recibe a niños con la afección.



Sin embargo, afirmó que en caso de que surjan más casos abrirán salas de atención en otros centros asistenciales del país.



De igual manera, detalló que por disposición del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, están preparados para abrir más hospitales móviles en los lugares donde, al igual que La Zurza, son de difícil acceso para prestar asistencias médicas de emergencia.

El agua contaminada produce la bacteria que origina la enfermedad. Félix de la Cruz

La Zurza sigue siendo el foco de contagios

Uno de los tres casos de cólera que reportó Salud Pública el viernes proviene de La Zurza, comunidad donde se vive con un alto nivel de insalubridad que contribuye al desarrollo de enfermedades. A pesar de los trabajos de intervención que está realizando la entidad sanitaria junto a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la basura sigue haciendo acto de presencia en algunas de las áreas de la barriada, sobre todo en la baja que forma parte de la ribera del río Isabela, donde están las pozas que son utilizadas por niños y adultos.