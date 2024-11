Santo Domingo, RD.- Al conmemorarse el 25º aniversario de la declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto de celebración de este importante acontecimiento, donde se destacaron los avances y desafíos en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia.

La vicepresidenta dominicana expresó que la actividad busca honrar, no sólo la memoria de las hermanas Mirabal, sino también sus vidas, para que se continúe inspirando a través de su ejemplo de valentía, arrojo y compromiso con la justicia social.



“Las causas que ellas encarnaron siguen siendo las nuestras. Sus vidas nos enseñan que la lucha contra la violencia y la opresión no fue en vano”, expuso Raquel Peña durante el acto, al tiempo que destacó el legado de las Mirabal asegurando que este no se limita al recuerdo y reta día a día a combatir todas las formas de violencia contra la mujer.

Agregó que la aprobación en junio de este año del proyecto de resolución para conmemorar el 25º aniversario del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fortalece los esfuerzos de nuestra Misión Permanente ante las Naciones Unidas, para colaborar en la sensibilización, educación e involucramiento de todos los sectores en la prevención y eliminación de la violencia, en línea con la visión de gobierno.



“Gracias al liderazgo global de la ONU y altrabajo incansable de Mayra Jiménez, nuestra ministra de la Mujer, hemos presenciado avances significativos: más mujeres están accediendo a la educación, participando en el mercado laboral y ocupando posiciones de liderazgo”, agregó la vicemandataria.

Por su parte la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez destacó los avances y desafíos en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia y aseguró que continuarán trabajando de la mano con la misión de la ONU.

“Esto reafirma al país el firme y decidido compromiso de trabajo. Hasta que no haya ni una sola víctima; y hasta llegar a ser, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, libres e iguales en dignidad y derechos”, aseguró la ministra de la Mujer.

Además, Jiménez expuso que el impacto de este flagelo impulsa a reafirmar y continuar con los compromisos que asume en representación del Gobierno, entre los que destacó: La ampliación y consolidación del sistema de protección a las víctimas.

“Aseguramos un acompañamiento integral y accesible en todo el país, así como también la expansión de la cobertura y la calidad de los servicios de atención, protección y reparación, tales como los servicios de Línea de emergencia *212, las Casas de Acogida, la atención legal, psicológica, el trabajo social y la reparación integral a las víctimas, todo ello fortalecido e implementado durante la gestión del presidente Luis Abinader”, expresó Mayra Jiménez.

Durante el acto, María Noel Vaeza, directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, destacó que las academias y agrupaciones han sido fundamentales para la conquista de derechos y el avance de marcos normativos y regulaciones sobre la violencia.

25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Se recuerda que el próximo 25 de noviembre, la República Dominicana y el mundo conmemorará el 25º aniversario de la declaración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el cual fue establecido en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la adopción de la resolución 54/134, fecha establecida en reconocimiento de las Hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa, quienes se convirtieron en el símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Veinticinco años después, este acto de conmemoración busca reconocer los avances, las políticas y acciones encaminadas hacia la garantía del derecho a una vida libre de violencia; así como renovar el compromiso nacional, entre todos los sectores, para fortalecer los esfuerzos para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.