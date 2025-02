Mientras algunos apoyan el encuentro entre el presidente Luis Abinader y el funcionario de USA, otros tienen cautela

La visita a la República Dominicana del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, este miércoles 5 de febrero, genera opiniones diversas en politólogos y legisladores del país, que van desde apoyo al encuentro hasta mirarlo con cautela.



El representante de Donald Trump vendrá a suelo caribeño como parte de su primer viaje internacional desde que asumió el cargo, con el propósito de reforzar los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambos países, según especialistas. El funcionario estadounidense aterrizará en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo alrededor de las 6:00 de la tarde.



Para la politóloga Rosario Espinal, lo que se diga sobre la visita de Marco Rubio en estos momentos es especulación, debido a que nadie sabe con exactitud qué será lo que él le va a plantear a la República Dominicana.



Por ello, considera que lo ideal para el país es que la llegada del servidor norteamericano sea simplemente una visita inicial de protocolo de su gestión como secretario de Estado y “que no traiga ninguna petición complicada”.



“Sabemos ya lo que ha planteado en otros países, y lo que ha acordado en el caso de Panamá y de El Salvador, pero la verdad yo creo que hay que esperar la llegada de Marco Rubio; ver qué es lo que puede hacerse público de lo que él plantee”, sostuvo.



La profesora emérita de Sociología en Temple University, Filadelfia, enfatizó que lo más conveniente para la República Dominicana es “no estar en la mirilla de la administración de Trump”, sino seguir su curso de la manera más tranquila posible, puesto que ya hay otros problemas que se van a presentar.



Se refiere a posibles deportaciones de inmigrantes dominicanos en Estados Unidos; así como el impacto que puedan tener los cambios en el envío de remesas. “Entonces, para la República Dominicana lo mejor es que (Marco Rubio) venga como una visita, más bien protocolar, y que no haya ningún tema complicado en la agenda”, reiteró.



Carlos de Pérez: “EE.UU. traza la pauta en temas de interés nacional”



Carlos de Pérez, diputado de La Romana, dijo: “Que sea bienvenido” el funcionario extranjero. Sin embargo, consideró que aunque la República Dominicana tiene su soberanía, no se puede ignorar que, de alguna manera, Estados Unidos traza la pauta en temas de interés nacional.



“Si nosotros notamos los movimientos del presidente de la República, Luis Abinader, nos queda claro que incluso él es más obediente a los Estados Unidos que los gobiernos anteriores”, subrayó el legislador de Fuerza del Pueblo (FP).



El representante de La Romana en la Cámara Baja cree que los temas a tratar por el funcionario estadounidense y el gobierno dominicano son el de la seguridad, las deportaciones y de derechos humanos.



Por otro lado, a De Pérez le parece que en la media isla caribeña no habrá medidas arancelarias, como ocurrió en países como Canadá, porque la postura del Gobierno dominicano es aceptar a sus nacionales que son deportados, por lo que está convencido de que no habría motivo para medidas de fuerza con nuestro país.



Ramón Raposo dice que hay que estar “sigilosos” con la visita



Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), afirmó que hay que estar “sigilosos” como dominicanos con la visita del representante de la diplomacia de los Estados Unidos en el país, por lo que exhortó al Gobierno dominicano a asumir un liderazgo conforme a la realidad que se puede vivir de ahora en adelante en materia migratoria.



El diputado hizo mención de los pronunciamientos de Marco Rubio, “el maremágnum que ha creado”.

“Ustedes han visto que en vox pópuli se ha establecido una serie de acciones que podría establecer el representante de la diplomacia norteamericana. Ha ido a varios países, y ustedes han visto lo que ha sucedido”, expresó.



Rogelio A. Genao y Tonny Bengoa ven la visita positiva



El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Vega, Rogelio Alfonso Genao, entiende que la vista de Marco Rubio será positiva, ya que el funcionario estadounidense conoce “la situación real” de la República Dominicana y ha opinado el país “está haciendo bien” en temas económicos y migratorios.



Considera que el tema central entre el gobierno dominicano y el norteamericano será el haitiano.



“Entendemos que con la posición que ha tomado el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), que en algunas partes, en el tema migratorio, es similar a la República Dominicana, entendemos va a ser de gran ayuda con el tema Haití y el de la estabilidad regional política”, opinó.



Sobre la guerra arancelaria de Estados Unidos contra Canadá y México, y si esto afectaría a la economía de la República Dominicana, el congresista cree que no, ya que esas sanciones han sido a los principales países que hacen frontera con USA.



Tony Bengoa, diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Dajabón, ve muy positiva la visita del representante de los Estados Unidos a la República Dominicana, uno de los primeros países de la región al que vendrá el norteamericano.



La llegada del estadounidense al país refleja que somos bien valorados por ese gran socio comercial y aliado que es USA. “De manera que nosotros entendemos que solamente es positivo la visita de marco rubio a nuestro país”, expresó.



Ante la imposición de aranceles que Estados Unidos prorrogó por 30 días a Canadá y México, y el impacto que esto podría tener en Dominicana, el legislador cree que es un tema en el que hay que estar preparado, porque cualquier tipo de impacto en la economía global también afecta a la República Dominicana.

Tratará tema suspensión de ayudas de Usaid

Dentro de los temas que el presidente Luis Abinader abordará con Marco Rubio, se destaca la medida de suspensión de ayuda exterior financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).



“Hay algunos programas que afectan a la República Dominicana, y nos preocupan también aquellos que afectan a Haití, en términos de alimentación. Esos son de los temas que vamos a tratar con el secretario (Marco) Rubio”, señaló el pasado lunes Abinader en el encuentro LA Semanal.



Ambos funcionarios se reunirán mañana.