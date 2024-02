Al menos siete asaltantes armados penetraron la madrugada de este miércoles a la Torre Nicole IX, del sector La Esperilla, del Distrito Nacional.



La Policía Nacional confirmó este miércoles el robo a través del vocero de la entidad, quien afirmó que se investigan los hechos a los fines de apresar a los responsables.



De acuerdo con el comunicado emitido por residentes de la torre, alrededor de las 03:45 de la madrugada de ayer, siete asaltantes que se trasladaban en un vehículo marca Hyundai Tucson blanca con placa hasta el momento no identificada ingresaron de forma directa con acceso al portón derecho del edificio, usando su propio control.



Una vez ingresaron al lugar, los delincuentes procedieron a amordazar al seguridad y al personal del lobby a punta de pistola, preguntando por los chinos y en cuál apartamento vivían.



Los asaltantes llevaron a los empleados de seguridad al comedor de empleados, custodiados por uno de los ladrones con arma de fuego. Otros dos de estos asaltantes, permanecían en el lobby, viendo las cámaras.



Al mismo tiempo, tres más de ellos, accedieron por el ascensor hasta llegar al apartamento No. 805, ingresando por la ventana del área de lavado, robando pertenencias a punta de pistola y continuando “preguntando por los chinos”.



Luego de esto, accedieron al apartamento no. 905 del Nicole IX por la escalera de emergencia y ventana del área de lavado, sustrayendo varias pertenencias de valor, también, a punta de pistola, los tres desaprensivos, continuaban “preguntando por los chinos y si sus niños eran chinos”.



Finalmente, los desaprensivos bajaron por el ascensor y salen de la torre con el mismo control con dinero en efectivo, prendas, celulares, y otros objetos de valor.