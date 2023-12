Los inmortales del deporte dominicano, exaltados en el Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero y David Ortiz (Big Papi), exhortaron a los jóvenes a estudiar y apartarse de los vicios y de la delincuencia.



Las recomendaciones para que ese segmento poblacional mantenga la frente en alto las hicieron las ex superestrellas de béisbol de Grandes Ligas durante el acto inaugural de la instalación de la estrategia “De Vuelta al Barrio” del Ministerio de Interior y Policía, que cuenta con apoyo multisectorial.



La quinta versión del programa fue dedicada al expelotero Vladimir Guerrero, quien al recibir su reconocimiento dio las gracias al organismo, representado por el ministro Jesús Vásquez Martínez y compartió su galardón con todos los jugadores que han llegado a las Grandes Ligas.



Dijo que esta convencido de que muchos más jóvenes podrán alcanzar ese logro y que pondrán a “Baní en alto”.



En tanto, David Ortiz, agradeció la distinción y aseguró a los jóvenes que lo único que puede garantizar el éxito y la superación es la educación. “Edúquense, escuchen a sus padres, aléjense de los vicios de calle.

Todos los valores están en su casa. Quienes tienen la dicha de tener padres responsables llévense de ellos, que son sus mejores amigos. Recuerden que todo en la vida necesita un proceso y que sin ese proceso no hay felicidad”.



Ortiz también recibió el reconocimiento otorgado a Juan Marichal, el primer dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, que no pudo estar.



Junto a Pedro Martínez fue definido embajador de “De Vuelta al Barrio” porque han respaldado desde su inicio en marzo la iniciativa, que forma parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” y ya funciona con éxito en La Romana, Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Oeste.

Reconocimiento a varias personalidades banilejas

Durante el acto fue reconocidos el periodista Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario,

En tanto, la religiosa María José fue galardonada por su trabajo y legado a los niños y jóvenes banilejos con la creación de la Escuela Musical Carlos Manuel Mckinney. Fue reconocido como ejemplo de superación el empresario banilejo Félix Mejía.