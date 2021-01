Legisladores con opiniones encontradas sobre eventual proyecto de ley para multas en toque de queda

Santo Domingo.- Luego de que el juez juez José Alejandro Vargas propusiera al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público someter al Congreso Nacional un proyecto de ley para perseguir y multar las violaciones al toque de queda, se destapó una lluvia de comentarios en sectores a favor y en contra.

Legisladores de diferentes bancadas dieron su parecer en torno a la eventual propuesta, entre los que destaca el senador por la provincia de Elías Piña y vocero en la Cámara Alta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, quien aseguró que se busca introducir un proyecto de ley que busque sancionar lo del toque de queda, mismo que habría que analizar.

De su lado, el diputado Carlos Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados y también peledeísta está en contra de que se presente tal proyecto en el Congreso Nacional, ya que considera que la población está cansada con la pandemia y no resiste más.

“No, porque eso no procede. Es que la Ley 42-01, que es la Ley General de Salud, manda que verdaderamente sea sancionado en cualquier tema que afecte una decisión que se tome, pero eso es yendo a los tribunales ordinarios, eso tiene un procedimiento; eso no se hace porque una persona amanezca hoy diciendo, y más el Ministerio Público, que no tiene la facultad porque no puede ser juez y parte, el Ministerio Público no puede y no creo que sea viable ahora mismo conocer un proyecto para a que eso sea sancionado”, explicó.

Mientras que para la diputada perremeísta, Dulce Quiñones, dice que a la población hay que ponerles medidas más drásticas porque no quieren respetar el toque de queda.

“Hay un proyecto en camino para que se cree una ley para esas multas porque no están reguladas y todas las leyes van apegadas a la Constitución de la República. Claro que lo respaldaría, porque si la gente no quiere acatar las medidas que se les están imponiendo, hay que ponerle medidas más drásticas para que entiendan que es por su bien y su salud”, sostuvo la congresista.