El expresidente Leonel Fernández se pronunció en torno a la muerte de 34 recién nacidos ocurrida durante el pasado mes de febrero en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina. Hecho que en un principio se atribuyó en su mayoría a la propagación de una infección que había contraído uno de estos bebés.



El también presidente del partido Fuerza del Pueblo calificó la situación que enlútese a 34 familias como un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana. En ese sentido, solicitó que se abra una investigación profunda sin la necesidad de tomar medidas adelantadas que puedan resultar injustas.

“Saber que esto ha ocurrido requiere de una investigación profunda exhaustiva, saber qué es lo que ha ocurrido, no tomar medidas precipitadas que resulten injustas”, sostuvo al ser abordado por periodistas previo a participar como invitado especial en el panel político en el acto de las conferencias magistrales que desarrolla este miércoles Multimedios elCaribe por motivo al 75 aniversario del periódico elCaribe y los 25 años de CDN, canal 37.



“Veo que uno de los médicos del centro va a interponer acciones legales porque dice que lo están despidiendo a él, que (dice) no tiene nada que ver con lo que ha acontecido en el centro de Los Minas. Él es un subdirector del centro, pero no me toca a mí, en ese aspecto”, señaló.



En tal sentido, abogó Fernández porque se lleve un proceso investigativo para determinar por qué una bacteria pudo infectar a los demás niños, sin que ocurriera una reacción temprana.



Por el hecho, el Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció este miércoles la suspensión del director del hospital Maternidad San Lorenzo de Los Mina, Leonardo Aquino; y de Dagne Sánchez, encargada del departamento de Neonatología del referido centro.



A pesar de que el centro registra 72 muertes neonatales en el año en curso, de las cuales 34 se produjeron solo en el mes de febrero, la dirección del hospital asegura que la tasa de defunción está bajando.

En nota de prensa, el director del establecimiento de salud, Leonardo Aquino, manifestó que la mortalidad en neonatos se mantiene entre 29.4 y 36.9 por ciento en los últimos cinco años, y la más baja es del 2022.



Tras conocerse el deceso de los neonatos, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que de las 34 muertes registradas en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, cinco obedecen a shock séptico, es decir, a infección externa.



La Dirección Materno Infantil y Adolescentes del SNS detalló que seis fueron por hemorragia pulmonar, siete por cardiopatía congénita compleja, cuatro por asfixia perinatal, una por Síndrome de Aspiración de Meconio, dos por Sepsis Neonatal, una por quemaduras de segundo grado, cuatro por Coagulación Intravascular Diseminada y otros cuatro por Síndrome de Dificultad Respiratoria.



Estos fallecimientos corresponden a 23 neonatos de madres dominicanas y once de madres extranjeras, específicamente de nacionalidad haitiana.