Madre e hija fallecen en tragedia; el hermano se salva de milagro

El abrazo del presidente de la República, Luis Abinader, a un hombre que lloraba en la zona cero de la tragedia del Jet Set tocó fibras emotivas y simbolizó la solidaridad del gobierno dominicano con todas las familias que atraviesan por el terrible momento de identificar a seres queridos sepultados bajo los escombros del techo de la emblemática discoteca.



Las lágrimas de Winton Guzmán brotaban por la incertidumbre de no saber del paradero de su hija, de 18 años, María Fernanda, quien se encontraba la madrugada del martes 8 en el referido centro de diversión junto a su hermano, su madre, su tío y otros dos parientes.



Desafortunadamente, la jovencita que cursaba el último año de secundaria murió a causa del derrumbe, y con ella su madre Karina Tejeda, un tío y otros dos familiares.



Casualmente, minutos antes de la tragedia un hermano de María Fernanda Guzmán que le acompañaba había salido del centro de diversión para tomar una llamada y de repente ocurrió el derrumbe, dejando a más de un centenar de personas bajo una enorme montaña de escombros.



Ayer, ese joven acudió a retirar el cuerpo de su hermana y demás familiares del el Instituto Nacional de Patología Forense en medio del dolor y la confusión de tener que dar sepultura a cinco miembros de una familia en un solo día, residentes en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste.



La estremecedora historia fue contada a este medio por Rafael y Antonio Guzmán, tíos de María Fernanda. Ambos acompañaron a su hermano Winton en el difícil momento de trasladar a su hija y exesposa al lugar de las honras fúnebres.“Mi hermano está devastado, está en el suelo”, expresó Antonio.



Mientras Rafael reconoció la dicha del hermano de María Fernanda de no morir en el hecho. “Él no sucumbió por obra del Espíritu Santo, porque él estaba en el lugar y salió para afuera a coger una llamada y después de eso se derrumbó el techo, pero la niña en ese momento salió para el baño antes de caer el primer escombro y en ese momento ella salió a socorrer a su madre y ahí fue que el techo colapsó”, relata, conforme a la versión dada por una amiguita de María Fernanda que le acompañó al baño y que afortunadamente logró salir con vida.

El evento catastrófico causó conmoción.

Una joven brillante, llena de sueños



Los familiares de María Fernanda la describen como una jovencita inteligente, de buenos sentimientos y con un futuro prometedor. El Centro Educativo Crossove, donde estudiaba, lamentó la irreparable pérdida.



“Nos despedimos con inmenso dolor de nuestra estudiante María Fernanda Guzmán Tejeda, joven alegre, brillante y llena de sueños, cuya vida fue arrebatada en la reciente tragedia. Desde el Centro Educativo Crossover acompañamos en oración a todos sus seres queridos y recordamos con amor la luz que María Fernanda compartió entre nosotros”, publicó la institución educativa en sus redes sociales.



Ayer, parientes, amigos y allegados de más de un centenar de víctimas mortales esperaban apostados en el Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif) para identificar y retirar los cuerpos de sus seres queridos, víctimas de un hecho sin precedente en el país. l Diana Rodríguez