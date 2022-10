El gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán, abogó por que se retome el diálogo entre el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la ARS Universal.

Guzmán considera que hay puntos de la discusión que pueden ser atendibles en las reclamaciones de los médicos, y que la forma de atenderlos es conversar.



“El centro del sistema es el afiliado y creo que entre las partes debe haber el diálogo correspondiente para poder resolver el conflicto, sobre todo estamos tratando en ese caso la parte de salud, el impacto a la salud. Realmente lo que invitamos es al diálogo, entendemos que construyendo el consenso, el lunes pasado en la reunión los médicos plantaron su postura se retiraron y presentaron sus demandas, que pueden ser atendibles, pero la mejor manera es en la mesa del diálogo”, indicó Guzmán durante una entrevista en el programa Plato del Día que se transmite por CDN Radio.



Insistió en que viendo las demandas del Colegio Médico Dominicano “algunas pueden proceder, otros puntos son tema de ley y económicos de que si el sistema los puede sustentar ahora mismo, pero sí creemos que bajo la mesa del diálogo todo es posible”.



Asimismo, el funcionario recordó que las Administradoras de Riesgos de Salud tienen la potestad, por ley, de decidir su red de prestadores de servicios, “lo ideal es que todos los médicos puedan tener participación y que pueda ser abierta, pero hay médicos independientes que no están afiliados a la seguridad social y que no aceptan seguro”.



Clínicas siguen cobrando copago



Asimismo, el doctor Guzmán aclaró que la reducción del 50 por ciento del copago por internamiento, establecido en la resolución No. 553-02 del CNSS, no afecta a las clínicas, como han informado, sino que a partir de esa resolución lo que se establece es que el dinero ya no sale del afiliado, sino que lo cobran como parte de los reclamos que hacen las Administradoras de Riesgos de Salud.



“La persona pagaba hasta dos salarios cotizables como copago por internamiento, entonces qué hizo la Seguridad Social, bajó de dos salarios a un salario, quién carga con eso; la seguridad social, el prestador al final a través de la Administradora de Riesgos de Salud esa diferencia la paga el sistema a través de las administradoras de riesgos de salud. Si obviamente al prestador le puede afectar el flujo de caja porque una cosa es yo recibir el dinero inmediatamente en el acto el pago de ese salario, pero ahora tú vas a tener que espera todo el proceso de facturación y de pago contemplado de parte de la administradora de salud”, explicó. Dijo que la modificación del referido copago tiene un impacto de 900 millones de pesos al año que beneficia directamente al afiliado. Recordó que para hacer ese ajuste no se modificó el monto de la cotización de los afiliados a la seguridad social.



También informó que los organismos del Consejo, especialmente de la Tesorería de la Seguridad, han trabajado para estar listas el primero de noviembre a dar cumplimiento a la resolución del Ministerio de Trabajo para ingresar a las trabajadoras domésticas en la seguridad social.