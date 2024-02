A un poco más de dos meses de haber transcurrido las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), las instalaciones del gremio permanecen cerradas y aún no está definido quién ganó los comicios aquel 02 de diciembre de 2023.



Los 65 días de inoperatividad del Colegio de Abogados evidenciados ayer contrasta con el anuncio del fin de semana de Miguel Surun, presidente saliente del colectivo, quien informó que a partir de este lunes se reiniciarían las labores del gremio.



“El Colegio de Abogados de la República Dominicana anunció el inicio de las actividades y operaciones normales del gremio a partir del próximo lunes 5 de febrero del 2024, para satisfacer la demanda de servicios de los profesionales del derecho y del sistema de justicia en sentido general”, sostiene parte de la nota de prensa remitida a los medios de comunicación.



Frente a este dilema, elCaribe conversó con el jurista vía telefónica para saber por qué seguían cerrados, con cadenas y candados, los locales de las avenidas Simón Bolívar y Cayetano Germosén, así como el de la Zona Colonial, todos ubicados en el Distrito Nacional.



La pregunta “sorprendió” a Surun, quien insistía en que las oficinas estaban abiertas, por lo que hubo que convencerlo, a través de pruebas, de que aún todo estaba cerrado. En ese sentido, comentó que se pondría en contacto con el personal encargado para que abran las oficinas y pongan un letrero que diga que están abiertas. Afirmó que es obvio que las puertas no puedan estar abiertas por completo, porque había “una serie de amenazas” –sin dar detalles-, pero que sí se estaba brindando servicio.



El reconocido abogado prometió que devolvería la llamada para constatar que la instalación de la avenida Bolívar estaba abierta y en labor, pero esto no ocurrió hasta el momento de redactar esta noticia. Según evidenció este medio sólo en ese local había agentes de seguridad, hasta ese momento se veían seis de ellos; los otros establecimientos estaban “sin un alma”. Una fuente dijo a elCaribe que esos seguridad eran de los tres locales y que en la parte de atrás del recinto había cuatro empleadas que habían acudido al llamado de trabajar, pero este medio no pudo verlas, ya que las puertas del edificio estaban cerradas.



Se recuerda que el pasado 18 de enero también se evidenció que las sedes del CARD estaban cerradas y nadie en sus alrededores, sin embargo, de parte del gremio negaban esto, al señalar: “No está cerrado del todo, el personal está dividido. Dos o tres días va un grupo y los días restantes, otro grupo”.



Destino en tribunales



El destino de la presidencia del Colegio de Abogados está en los tribunales, mientras tanto los candidatos al cargo Trajano Vidal Potentini y Yohan López, de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Moderno (PRM), respectivamente, se atribuyen el triunfo de los comicios del 02 de diciembre de 2023.



De igual forma, Surun dice ser el titular de CARD hasta que el Tribunal Constitucional (TC) falle sobre un recurso que interpuso contra el TSE para definir el ganador de la presidencia del gremio, en el que la Comisión Nacional de Elecciones declaró como triunfador a Vidal Potentini y dicho proceso fue impugnado.



No obstante, el Consejo Nacional del Colegio de Abogados, representado por Eva García como presidente interina y a Viviana Royer como secretaria, insiste en que el pasado 27 de diciembre suspendió a Surun como titular y que es el órgano rector del gremio.

Genera diferencias y no ha sido acogida

A la crisis institucional del Colegio de Abogados se suma el incumplimiento y las diferencias de interpretación en torno a la sentencia del Tribunal Superior Electoral emitida el pasado 12 de enero, que instruye al gremio a través de su comisión electoral a un nuevo cómputo de los votos emitidos en los comicios del 02 de diciembre de 2023 sin aplicar pactos de alianza “irregulares”. El TSE tampoco se ha pronunciado sobre ese tema. Al respecto, Ydelfonso Brito, presidente de la comisión, informó que había sido notificado por el excandidato Diego García (quien sometió el recurso), pero no por el TSE, a quien le correspondía hacerlo según establece la propia sentencia en su artículo 17. La disposición del Tribunal Superior Electoral da un plazo de cinco días para el nuevo cómputo de los votos luego de que las partes sean notificadas. Sobre la sentencia, el Consejo Nacional del CARD suspendió su sesión pasada e informó que convocará a los miembros de la comisión electoral –sin revelar quiénes son- “en tiempo oportuno”, para así dar cumplimiento a la decisión emitida por el TSE. El gremio de juristas se encuentra en una crisis institucional sin precedente, luego que los dos principales candidatos se declararon ganadores.