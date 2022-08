El pasado domingo 15 de agosto, dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas tras ser embestidas por un camión que transitaba por la avenida 25 de Febrero, en Santo Domingo Este.



Las versiones recogidas en el lugar dan cuenta que el conductor del camión perdió el control y chocó contra una farmacia y varios vehículos en momentos en que huía de una zona tras impactar a una persona minutos antes.



Este trágico hecho evidencia la actitud temeraria que muchos conductores de vehículos pesados asumen en las vías públicas.



Las infracciones a la Ley 63-17 y al reglamento de Transporte de Carga ocurren a toda hora del día. Conducir en vía contraria o fuera del horario establecido, sobrecargas de mercancías, rebases temerarios son algunas de las maniobras que siembra el pánico en calles, avenidas y carreteras.



En los primeros seis meses del presente año, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), registra 10,401 contravenciones por violación a la norma de vehículos pesados por el carril izquierdo.



En el 2021, la entidad fiscalizadora colocó 14,106 multas a conductores de vehículos de carga por transitar por el carril izquierdo.



Al respecto, el reglamento 258-20 establece que en toda autopista y carretera de más de un carril en un solo sentido será obligación que todo vehículo pesado transite siempre por el carril de la derecha, excepto al pasar a otro vehículo que conduzca en la misma dirección o cuando se disponga a doblar a la izquierda en una intersección.



Otra infracción frecuente en conductores de vehículos pesados es el exceso de carga. De enero a junio de este año, se colocaron 309 contravenciones por esta causa, según registra el portal de la Digesett.



¿Quién tiene la responsabilidad?



La última Encuesta Nacional de Seguridad Vial en República Dominicana mide la percepción de los participantes acerca de quién o quiénes tienen mayor responsabilidad en los accidentes de tránsito.



La opinión general es que los conductores de camiones y autobuses son quienes tienen más responsabilidad en estos siniestros.



De acuerdo con el levantamiento, el 42.86% de los participantes considera que los conductores de vehículos pesados, seguido por los de moto particular (14.29%), son los que tienen mayor responsabilidad en estos eventos.



Medidas de seguridad vial



Los vehículos de transporte de carga no podrán exceder los 70 kilómetros por hora en las carreteras troncales y 55 kilómetros por hora en las carreteras secundarias y terciarias, aunque la señalización de velocidad indicada en las vías públicas sea mayor.



Por el contrario, cuando la velocidad indicada en las vías públicas sea menor a la establecida, los vehículos de transporte de carga tienen que transitar a la velocidad indicada en la señalización.



La disposición está contenida en el Reglamento de Transporte de Cargas No. 258-20.



Asimismo, instruye que los vehículos pesados que transiten por autopista y carretera deberán mantener una distancia no menor de ciento cincuenta metros del vehículo que va delante.



Sobre el horario de circulación, las unidades de carga de doble cola, así como las que superen la longitud de 13.75 metros, no podrán circular en las vías públicas urbanas del territorio nacional en las horas pico.

Vehículos pesados violan normas a la vista de las autoridades. Félix de la Cruz

Vehículos pesados no podrán pasar de 30 años

La normativa vigente ordena que los vehículos pesados de transporte de carga deben cumplir con la inspección técnica vehicular y, a partir del año de su fabricación no podrán exceder en servicio el plazo de vida útil de 30 años.



Del mismo modo, advierte que los vehículos que excedan los años de vida útil no podrán obtener el marbete de inspección técnico vehicular ni podrán operar como vehículos para el transporte de cargas, conforme las disposiciones del artículo 41 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.