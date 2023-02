La desaparición en extrañas circunstancias de una pareja, ocurrida el pasado 24 enero en la comunidad La Guáyiga, del municipio Pedro Brand, continuaba ayer siendo todo un misterio.



Ninguno de sus amigos, que los han buscado hasta el último rincón de la comunidad, ni sus familiares, que viven horas de desconsuelo ante la falta de noticias, logran explicarse qué pudo sucederle a Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y a Elizabeth Almarante Pacheco, de 24.



Los medios dominicanos han dado amplia cobertura a la noticia. Periodistas del Multimedio del Caribe han tratado de contactar a la familia de los jóvenes. De momento, no quieren dar declaraciones a la prensa.



Las autoridades tampoco han dado una explicación de qué pudo haber pasado con la pareja que la madrugada de ese día salió de su casa, en compañía de dos individuos, al parecer de forma voluntaria, de acuerdo con una cámara de vigilancia.



La Policía Nacional solo se ha limitado a decir que han iniciado una investigación. Se ha escudado con el levantamiento de las cámaras de vigilancia de la zona y los interrogatorios a varias personas. Sin embargo con estas herramientas no se ha conseguido ningún éxito en la alegada investigación.



Las autoridades dicen que están investigando, pero las familias de las víctimas siguen sin noticias sobre el posible paradero de la pareja. Han pasado nueve días desde que los jóvenes salieron de su casa, dejaron a los hijos del hombre de 6 y 3 años durmiendo, y no han regresado.



El hallazgo por parte de la Policía de RD$193,000 en efectivo y 12 plásticos de tarjetas de crédito en la casa, ha despertado ciertas especulaciones en la comunidad: se especula con un posible secuestro, una fuga voluntaria o un problema de mafia ligado al delito electrónico.



Muchos cuestionan que cómo es posible que las autoridades no puedan dar un mapeo del recorrido de la pareja, partiendo de la primera cámara que lo captó saliendo de su residencia. Los allegados aseguran que las investigaciones para encontrar a los desaparecidos no están avanzando.



Encuentran cadáver de hombre



La desaparición de la pareja y la muerte de un joven en el distrito municipal La Guáyiga provocan que los moradores de la comunidad sientan temor.



A menos de 40 metros de distancia vivía la pareja desaparecida de Richard Manuel Terrero, que fue encontrado muerto la madrugada de este lunes.



El hombre supuestamente fue asesinado cuando trató de defender a su hijastro.