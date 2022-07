Email it

La Cámara de Diputados cerró los trabajos para esta legislatura ordinaria que termina oficialmente hoy martes, a las 12:00 de la noche.



La información la ofreció ayer el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, quien afirmó que solo convocarán a una legislatura extraordinaria si el Poder Ejecutivo lo solicita. De presentarse el requerimiento, los legisladores serían convocados por los medios oficiales.



Cabe resaltar que la presente legislatura se inició el pasado el 27 de febrero y la próxima comenzará el próximo 16 de agosto. Cada legislatura ordinaria consta de 150 días.



Por otro lado, el facultativo de la Cámara Baja recordó al Pleno que, conforme a lo que establece la Constitución en sus artículos 91 y 92, el órgano bicameral va a rendir cuentas a principios de agosto, específicamente el miércoles tres, a las 10:00 de la mañana.



La Carta Magna establece que los presidentes de ambas cámaras deberán convocar a sus respectivos plenos la primera semana del mes de agosto de cada año, para rendirles un informe sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras realizadas durante el período precedente.



Pacheco denuncia la JetBlue



En otro orden, Alfredo Pacheco pidió al Gobierno cancelar la licencia de la aerolínea JetBlue, tras denunciar el maltrato al que son sometidos cientos de dominicanos a la hora de viajar con esa empresa.



Cuando se iniciaban los trabajos legislativos en la sesión extraordinaria de este lunes, el titular de la Cámara Baja detalló la experiencia que vivió el pasado fin de semana junto a otros dominicanos cuando tomaba un avión con esa aerolínea. “(…) se le voy a escribir, al Gobierno dominicano que le cancele la licencia a JetBlue, no por lo que pasó con nosotros, sino por lo que está pasando con los dominicanos, porque, además, en seis o siete horas comencé a averiguar y me doy cuenta que JetBlue, a nivel de todos los lugares donde ellos viajan, no tienen ningún problema, y que el problema es con la República Dominicana”, informó Pacheco.



En ese sentido, pidió a las autoridades competentes del país hacer una investigación a la empresa, para ver cuál es el problema que ésta tiene con la República Dominicana.