La Comisión Permanente de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados sostuvo 14 reuniones para tratar la hoy Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



No hubo vista pública para consensuar la legislación. El primer encuentro de estudio, revisión y consenso de la controversial pieza fue el 14 de septiembre de 2023 y el último el 28 de diciembre de ese mismo año, un día antes de que el pleno aprobara la normativa en segunda lectura, según consta en el Sistema de Información Legislativa (SIL) del órgano congresual.



Sorprende que en esos tres meses de trabajo dos de los 15 diputados integrantes de la comisión nunca se reunieron para estudiar la iniciativa y, peor aun, aunque no asistieron, uno de ellos se atrevió a firmar el informe favorable y votar por la polémica legislación en el hemiciclo: Saury Mota, vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en la Cámara Baja.



El otro diputado que brilló por su ausencia en cada uno de los encuentros fue José Miguel Cabrera, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). A diferencia de Mota, este no asistió a la sesión del pleno el 29 de diciembre de 2023, cuando el proyecto de ley fue refrendado en segunda discusión, para ser remitido al Senado. El día anterior la comisión aprobó el informe, asistieron al encuentro 10 de sus 15 miembros, aunque 11 lo firmaron (entre ellos Saury Mota, que lo hizo después).



Los cuatro diputados que no firmaron el documento no estaban en esa reunión. Se trata de los perremeístas José Miguel Cabrera (ya mencionado) y Franklin Ramírez, así como de los peledeístas Héctor Ramírez y Rosa Hilda Genao, vicevocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Los tres últimos también brillaron por su ausencia en la sesión en la que la legislación fue aprobada en segunda discusión.



Firmaron el informe



La comisión de FF.AA. está integrada por ocho miembros del PRM, cuatro del PLD, uno de Fuerza del Pueblo (FP), uno del PRD y otro del Movimiento Democrático Alternativo (MODA).



De ellos, además del portavoz perredeísta, firmaron el informe Ramón Bueno (PRM), presidente; Miguel Ángel de los Santos (MODA), vicepresidente; Lourdes Josefina Aybar (FP), secretaria; y los miembros Carlos Sánchez (PRM), Gustavo Lara (PRM), Israel Mañón (PRM), Juan José Rojas (PRM), Elpidio Báez (PLD), Nicolás López (PRM) y Rafael Abel (PLD).



Asistencia baja en reuniones



Las reuniones legislativas estuvieron marcadas por baja asistencia de mayoría de los comisionados, siendo el promedio un 55%. Saury Mota y José Miguel Cabrera encabezan ese “récord”, al asistir un 0%: el primero presentó dos excusas y el segundo cinco. Le siguen Héctor Ramírez, Franklin Ramírez y Rafael Abel, con cinco de 14 reuniones, para un 36% de asistencia; y con un 43% destaca Rosa Hilda Genao y Gustavo Lara, quienes se apersonaron a seis encuentros.



En el pobre promedio de asistencia también resalta Israel Mañón, con un 57%, al ir a ocho de las 14 reuniones; y le acompaña Lourdes Josefina Aybar, con un 64%, a pesar de ser la secretaria de la comisión y una de los proponentes de la controversial ley. No obstante, “rebasan la curva” Carlos Sánchez y Nicolás López, con un 71% de asistencia (10 de 14 reuniones); Juan José Rojas, 79% (11 de 14); Miguel Ángel de los Santos, 93% (13 de 14); y con las más “altas calificaciones” Ramón Bueno y Elpidio Báez, 100% de asistencia (14 de 14).

Fue sometida 11 veces, la mayoría de ellas en la CD

La ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia es una fusión de tres iniciativas, dos sometidas en la Cámara de Diputados y una en el Senado. La pieza había sido introducida 11 veces. La normativa tiene como proponentes a los diputados Julito Fulcar, vocero del PRM en la Cámara Baja; Braulio de Jesús Espinal, de Dominicanos por el Cambio (DxC); y Lourdes Josefina Aybar, de FP; así como al senador Milcíades Franjul (PRM-Peravia). Antes de ser sometida por el Poder Ejecutivo la normativa fue presentada en tres ocasiones – desde el 2016 al 2018- por el diputado Elías Serulle, ya que perimía; el nombre de la pieza era “proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana”. El para entonces legislador peledeísta cedió la legislación a su esposa, Lourdes J. Aybar, quien la sometía cada año hasta que en su cuarto intento fue fusionada y aprobada. El Ejecutivo depositó el proyecto de ley en el Senado el 22 de junio de 2021, pero perimió, luego el senador Milcíades Franjul lo reintrodujo, consiguiendo que sea ley en su segundo intento junto a las iniciativas de Aybar, Julito Fulcar y Braulio de Jesús Espinal. Estos dos últimos sometieron el pliego de ley el 29 de agosto de 2023.