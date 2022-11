El director general de Migración, Venancio Alcántara, informó ayer que durante los operativos nacionales para deportaciones de haitianos que la institución realiza y que se han intensificado en los últimos meses, se invierten desde 150 mil hasta 250 mil pesos diarios.



Consultado por elCaribe, el titular de Migración expresó que el monto que se dispone en las labores de repatriación a indocumentados depende siempre de la cobertura del operativo y de la dimensión que este tenga.



“En los operativos diarios de Migración no hemos nosotros todavía redondeado la cuenta, pero en los diarios invertimos entre 150 mil y 200 mil pesos. Dependiendo de la cobertura del operativo que hacemos, si hacemos un operativo más grande, si son operativos más pequeños, más lejos. Entonces, depende de donde sea el operativo y la dimensión que tenga, de eso depende también el costo. Un día gastamos 150 mil, un día se van 200 y otro día se van 250 mil. Por ejemplo, en los operativos que hicimos en Villa Mella, que era un poco incómodo y lejos, ahí fue un poco más costoso. Luego fuimos a Bonao y así sucesivamente, pero todo depende de la dimensión”, precisó el funcionario.



Durante una entrevista telefónica con este diario, Alcántara sostuvo que además de eso, la entidad realiza las labores con un personal compuesto por unos 200 a 250 agentes migratorios que también se auxilian de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.



“El personal que tenemos es de alrededor de 200 a 250 agentes migratorios que son los que salen a la calle en el país completo y que lo distribuimos por sectores. Siempre usamos también a unos 50 policías, también a los militares. No es estática la cantidad, pero en promedio son 40 agentes de la Policía”, indicó.



En los planes de aumentar cada día las deportaciones, el director de Migración afirmó que trabajan para que se incremente el presupuesto de la institución. “Nos estamos programando para aumentar los operativos, tenemos que tratar de ser más humanos con la gente que estamos trabajando porque lo hemos forzado mucho y entonces vamos a tratar ahora de entrar personal adicional para tratar de que todo el mundo trabaje sus ocho horas normal”, dijo.



Exdirector Migración dice hay que reforzar seguridad fronteriza



El exdirector de Migración, Ricardo Taveras, aseguró ayer que el costo de la inmigración haitiana en el país, que se calcula solamente en partos y educación en unos 22 mil millones, es insostenible.



Dijo que es un error enfocar la política migratoria en las deportaciones porque a su juicio, el problema está en la seguridad fronteriza que dice, debe ser reforzada.



“Es un error que los dominicanos nos centremos en que el problema son las deportaciones. Migración que ha sido siempre una institución abandonada, sin presupuesto, hace en la medida de sus posibilidades el trabajo que puede hacer porque no tiene sostenimiento financiero. Ahora, las deportaciones en una situación tan crítica como la que vive el país para poder detener ese desorden que nosotros no tenemos con qué pagar, tiene que ver estrictamente con el tema de la seguridad fronteriza porque es donde está la raíz principal del problema. Porque tú llevas 200 haitianos y regresan 500. Entonces, el país tiene que reenfocar, no digo que no se deporte, pero antes de hacer una política de deportación intensa, hay que hacer una política de control fronterizo”, aseguró el exfuncionario a elCaribe.

El costo inmigración para Estado dominicano

El Estado dominicano gasta más de 22 mil millones de pesos en la atención de partos y en educación. Para las atenciones médicas dispone 10 mil millones cada año y para la educación preuniversitaria de haitianos alrededor de 12 mil millones de pesos. Proteger la frontera domínico-haitiana ha requerido por muchos años del desembolso de grandes sumas de dinero. Lo primero se inicia con el despliegue de 12 mil militares en toda la franja fronteriza a los cuales se les pagan salarios, dietas y también incentivos.



Están en tres brigadas de infantería, varios batallones, compañías, destacamentos, puestos de custodia, puestos de chequeos fijos o móviles. Se encuentran en las cinco provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. En sus esfuerzos por blindar cada vez más la línea divisoria, actualmente el Gobierno dominicano construye una verja perimetral inteligente en el área limítrofe. En una primera etapa de construcción, iniciada en febrero de este año, se contempla la inversión de 1,750 millones de pesos. Pero ya, para el presupuesto de 2023, está prevista la inversión de otros 2,550 millones. A ello se agregan 300 millones más para gastos administrativos y de supervisión del proyecto.