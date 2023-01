El PRM integró una comisión de alianza y Peña Guaba lidera la estrategia para unificar la oposición para 2024

Con la designación por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de una comisión integrada por Andrés Bautista, Eddy Olivares y Juan Garrigó, el partido oficial arrancó la “caza” de aliados para las elecciones del 2024, mientras que la oposición todavía se muestra desorganizada para integrar un frente común que compita con el partido oficial.



A pesar de eso, José Francisco Peña Guaba, presidente del BIS, promueve y coordina la integración de un frente opositor que sea encabezado la Fuerza del Pueblo (FP).



El presidente de la organización oficial y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, vaticinó que el PRM tendría una de las más importantes coaliciones políticas de cara al 2024. Si las palabras del dirigente se interpretan en función de la cantidad de aliados, tiene dos récords por superar de los últimos dos comicios.



En 2016, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezó un acuerdo electoral que involucró a 15 organizaciones políticas, es decir el 60% de los 26 partidos que terciaron en las elecciones generales de ese año.



En las elecciones del 2020, unos 14 partidos incluido el PRM hicieron una alianza congresual y municipal para enfrentar al entonces gobernante PLD.



Es decir, de 29 partidos reconocidos que tiene el sistema actualmente, el PRM necesita conquistar al menos 16 para superar el número de aliados del PLD en 2016 y el de la oposición en 2020.



¿Cuáles están disponibles?



Legalmente, las alianzas tienen vigencia hasta que concluye la elección. Terminado el proceso electoral del 2020, varios partidos que fueron aliados al PLD y la Fuerza del Pueblo (FP), han manifestado que ahora les interesa unirse al gobernante PRM.



Entre los aliados del PLD en 2020, que habrían abandonado a los morados, figuran el Partido Revolucionario Independiente (PRI), el Partido de Acción Liberal (PAL), Movimiento Democrático Alternativo (MODA), Movimiento Cívico Renovador (PCR) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).



Es decir, de los 8 aliados que tuvo el partido morado en las pasadas elecciones, solo dos, hasta el momento, no han externado la posibilidad de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Se trata de los partidos, Demócrata Popular (PDP) y el Partido Popular Cristiano (PPC).



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que en 2020, hizo alianza con el PLD, ha anunciado que en 2024 participará con candidaturas propias y varios de sus dirigentes propugnan por una alianza con la oposición y tiene un discurso contrario al gobierno.



De los aliados de la FP, un sector del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ha expresado la intención de hacer una alianza con el PRM. De los cinco partidos que apoyaran a la FP en el pasado proceso electoral, solo el PRSC ha planteado públicamente la intención de acuerdos con otros partidos.



La Fuerza Nacional Progresista, no parece que rompa el acuerdo electoral con Leonel Fernández, mientas que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) han expresado apoyo público a la FP. El Partido de Unidad Nacional (PUN), no ha hecho planteamientos sobre alianzas.



El PRM, de los seis aliados que tuvo en 2020, solo el Frente Amplio, ha dicho públicamente que ya no forma parte de los aliados del partido oficial, sin embargo, la línea discursiva de sus dirigentes no armoniza con las principales opciones de oposición.



La organización promueve a la dirigente magisterial, María Teresa Cabrera, para la candidatura presidencial.



Oposición desorganizada



La oposición, encabezada por la FP y el PLD, todavía luce desorganizada para ponerse de acuerdo y formar un frente electoral que le permita competir con el gobernante PRM.



Aunque la mayoría de la dirigencia y militancia del partido morado y la FP, han reconocido la necesidad de un acuerdo electoral para garantizar plazas municipales y congresuales, no todos tienen un discurso que conduzca a entendimiento electoral, que además involucraría al PRD.



Peña Guaba, en declaraciones recientes, afirmó que desde la oposición es la FP la organización que está en capacidad de encabezar la alianza.



Sin embargo, discursos como el del vicepresidente del PLD, Temístocles Montás y del secretario general, Charlie Mariotti, ponen lejos la posibilidad de que el partido morado participe en un acuerdo electoral que encabece el partido de Leonel Fernández.



Al parecer, la desconfianza entre los grupos antagónicos del boschismo se mantiene, pues al interno de la FP hay voces que aseguran que en un acuerdo electoral con el partido morado, las candidaturas de los verdes corren el riesgo de no recibir el voto de sus antiguos compañeros de partido, en una estrategia que los deje con pocas plazas congresuales y municipales en 2024.

Los minoritarios que prefieren ir en solitario

En el sistema de partidos políticos, de las 29 organizaciones hay dos nuevos, Generación de Servidores de Carlos Peña, y Opción Democrática, de Minou Tavárez Mirabal. Este último, luego de que la Junta Central Electoral aprobó anular la fusión que hizo ese partido en 2019 con Alianza País. Alpaís ha tenido un comportamiento histórico de hacer pocas alianzas. Habría que ver hacia dónde gira Peña, que tiene un enfoque cristiano. Igualmente, OD que ahora tendrá su primera participación electoral plena. En la JCE reposan 29 solicitudes de reconocimiento de nuevos partidos políticos y movimientos accidentales. Habría que observar cuáles de esos proyectos cumple los requisitos para tener personería jurídica.