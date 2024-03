ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, aceptó este viernes ir a debate de candidatos presidenciales de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) este miércoles 24 de abril.

“Muchos me han aconsejado que no es necesario participar, por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda, y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo”, señaló el presidente Abinader al afirmar que “estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de ANJE al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación; pero si es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes”.

Asimismo, el mandatario aclaró que “estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obra de nuestro gobierno, bajo las reglas establecidas por ANJE”.

Comparto contigo un mensaje de suma importancia para nuestra democracia 🇩🇴. #ElCambioSigue pic.twitter.com/xCuYp3ykr6 — Luis Abinader (@luisabinader) March 15, 2024

Para finalizar el video dirigido a todo el electorado, el Presidente subrayó que “Los tiempos de argumentar que ‘El que está arriba no debate’, han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como Presidente, y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad”.

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), informó que el debate presidencial tendrá lugar el miércoles 24 de abril, en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y están invitados los candidatos de los partidos políticos que obtuvieron al menos el 5% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020.

ANJE hizo públicas ayer las fechas de los debates presidenciales y senatoriales de nuestro país.

El debate presidencial tendrá lugar el miércoles 24 de abril, en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón, ubicado en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el horario de 8:00 P.M. a 10:00 P.M., y contará con una amplia cobertura nacional que incluirá televisión, radio y varias redes sociales de importantes conglomerados mediáticos del país.

El lunes 22 de abril se celebrará el debate senatorial con los candidatos del Distrito Nacional y de Santiago, que también tendrá lugar en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el horario de 8:00 PM a 10:00 PM.

Para ambos encuentros están invitados los candidatos de los partidos políticos que obtuvieron al menos el 5 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020.

El presidente de ANJE, José Nelton González, señaló que estos debates “han sido concebidos como un espacio imparcial y transparente donde los candidatos puedan presentar sus posturas e informar a los votantes sobre sus planes y propuestas de gobierno a ejecutar en caso de ser electos, promoviendo el voto consciente e informado de la ciudadanía”.

“Hemos presenciado cómo los diálogos con los partidos políticos sobre la posibilidad de participar en debates se han vuelto cada vez más constructivos. Las respuestas de silencio o de rehuir a esta propuesta son cosas del pasado, y en su lugar, hemos visto un genuino interés en explorar las mejores formas de llevar a cabo estos debates”, dijo González.

Por esta razón, y por la transparencia con que todo se ha planificado, la Junta Directiva de ANJE confía en que los debates generarán una audiencia masiva de dominicanos, lo que representará un hito histórico para la democracia del país y un cambio en la cultura política durante las campañas electorales, ya que será la primera vez que un presidente en funciones participe en un debate frente a la ciudadanía.

Los debates cuentan con el apoyo de la JCE

Para los debates a celebrarse, Anje cuenta con el apoyo de la Junta Central Electoral (JCE), además del respaldo de más de 30 gremios y asociaciones, así como de 6 reconocidas universidades del país. En rueda de prensa se ha anunciado la invitación de las más altas figuras políticas de nuestro país y esto marcará un antes y un después para estas próximas elecciones.