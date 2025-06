“Luis, no lo hagas, tú tienes hijos”, con esta súplica una adolescente de 15 años imploraba a su padrastro que no la violara ni la matara, segundos después de que él asesinara a su madre y a su hermanito de apenas siete años.



La desgarradora escena, ocurrida en la madrugada del pasado martes, ha provocado una profunda consternación en el municipio de Los Alcarrizos, donde vecinos aún no logran asimilar la magnitud de una tragedia familiar marcada por el horror, el dolor y la violencia desmedida.



Alrededor de la 1:35 de la madrugada, la adolescente continuaba vociferando con desesperación; sus gritos rompían el silencio de la noche y “alertaron a los vecinos”, quienes notaron que algo grave ocurría en la vivienda.



Luego de abusarla sexualmente, Luis Alberto Díaz Cruz, su padrastro, le respondía: “Cállate la boca”. Sin embargo, no pudo lograr que la adolescente se callara y decidió bajar de la casa. Ella continuaba gritando mientras el cuerpo de su madre, Noemí Marte Encarnación, y el de su hermano, Axel Federico Ruiz Marte, permanecían tirados en el piso, con múltiples puñaladas, las cuales provocaron un solo charco de sangre que abarcaba varios metros de la vivienda, ubicada en la Urbanización El Progreso.



Ella, (víctima de 38 años) vestida con un pantalón y una blusa de color negro, y el niño, con tan solo un pantaloncito corto de color rojo, yacían muertos uno al lado del otro en el piso.



Un vecino, identificado como Mario Hernández Fernández, narró que al escuchar las desesperadas súplicas de la niña que pedía ayuda, llamó de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, alertando así a las autoridades sobre la situación que se desarrollaba en la vivienda.



En la escena, los agentes recolectaron dos cuchillos presuntamente utilizados por el agresor para cometer el doble homicidio. Díaz Cruz fue detenido en el lugar y trasladado al destacamento policial de Las Caobas. Toda esta información fue registrada en el Departamento de Investigación de Delitos contra las Personas de la Policía.

Lo encuentran muerto en destacamento Las Caobas

Tras intentar suicidarse con una herida en el cuello luego de cometer un crimen, Luis Alberto, de 56 años, fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta bajo custodia policial. Sin embargo, mientras permanecía detenido en el destacamento de Las Caobas, presentó dificultades respiratorias. A pesar de que se solicitó asistencia médica a través del 9-1-1, los paramédicos confirmaron que había fallecido recientemente.