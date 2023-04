El exdirector general de Impuestos Internos Magín Díaz denunció que en la República Dominicana “hay mafias” que piensan que por financiar la política “no deben pagar impuestos”.



Asimismo sostuvo que en el país la corrupción es una práctica generalizada. Su comentario fue tras mostrarse satisfecho por el trabajo que desempeñó frente a la DGII durante los últimos cuatro años de la administración de Danilo Medina



“Hay mafias que enfrentamos con mucho valor, se hizo el trabajo, se cumplió la ley. Si hay alguien que enfrentó la corrupción en este país, fui yo, lo que pasa es que a la corrupción se le ha puesto apellido. Se ha querido decir que (la corrupción) es de los funcionarios públicos. No. La corrupción es general y es privada”, subrayó Díaz a la periodista Katherine Hernández, durante el programa Siendo Honestos que se transmite por CDN.



El ex funcionario, quien reveló que tuvo que sacar de su oficina a varias personas, consideró que el Estado tiene el deber de proteger no solo a sus funcionarios, sino también a los ex funcionarios.



“Este es un país en el que la corrupción es sistémica, hay gente que se cree intocable; hay mafias que creen que porque financian la política no deben pagar impuestos, y nosotros no creíamos en eso; creíamos que había que cumplir”, afirmó el exservidor público.



Crisis bancarias no afectarán a RD



El ingeniero y economista descartó que la caída de bancos en Estados Unidos y Europa vaya a tener repercusión directa en el país.



“Creo que puede seguir pasando (la quiebra de bancos), en la medida en que el sistema financiero se acostumbre a esta nueva realidad de altas tasas de interés”, comentó.



En ese sentido, precisó que esa crisis no afecta al país por el momento, “lo que sí nos va a afectar es lo que está pasando en Estados Unidos: mayores tasas de interés, inflación, eso va a llevar, posiblemente, a una recesión y eso sí lo vamos a sentir, si se da, en los próximos meses”.



Díaz sostuvo que cualquiera que gane en 2024 tendrá que enfrentarse a un déficit fiscal de alrededor de 200 mil millones de pesos al año, y que debe haber una justificación sobre un posible aumento de impuestos a la población.



“Cuando tú quitas exenciones, no te da mucha recaudación de inmediato, lo que te da más recaudaciones es que subas las tasas, y por eso la gente rechazó tanto el intento de reforma, por eso será un tema muy difícil”, ponderó.



Magín Díaz fue titular de la DGII desde el 2016 al 2020.

Aseguró que valió la pena jugársela en la DGII

Cuando Magín Díaz arribó su tercer año como director general de Impuestos Internos aseguró que valió la pena “jugársela” en esa institución, porque en ese periodo las recaudaciones crecieron “consistentemente” a dos dígitos y “por encima del crecimiento nominal” de la actividad económica del país. Dijo esto al participar como orador invitado del Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr).