MAP y DIDA ejecutarán programa para que fondos acumulados en seguridad Social lleguen a beneficiarios

SANTO DOMINGO. - El Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), iniciarán un programa de gestión para procurar que lleguen a los Servidores Públicos beneficiarios de los mismos, los millones de pesos que se acumulan cada año en las Administradoras de Fondos de Pensiones por la falta de reclamo.

A ese propósito se comprometieron los titulares de ambas instituciones, mediante la firma de un convenio rubricado por el licenciado Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, y por Carolina Serrata Méndez, directora general de la DIDA.

Castillo Lugo explicó que los Funcionarios y Servidores Públicos beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) dejan de percibir millones de pesos, en unos casos por desconocimiento del afiliado a la seguridad social, y en otros por falta de gestión de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad tramitar el pago de las prestaciones.

El funcionario precisó que aplicará una serie de medidas propuestas por la DIDA, que contribuirán a optimizar los recursos públicos y dar mayor protección a los empleados del sector público, de manera que ellos o sus dependientes, reciban los beneficios de la seguridad social que les corresponden.

Mientras que Carolina Serrata Méndez afirmó que la tasa de acceso de los empleados públicos a los beneficios y prestaciones del SDSS, es ínfima, comparada con el sector privado, debido a que las entidades suelen manejar a lo interno las licencias por enfermedad, accidentes, enfermedades profesionales, que no las reportan al SDSS, por lo que el erario no recibe el retorno de esos recursos económicos.

Sostuvo que es sorprendente la gran cantidad de personas en licencia permanente o en edad de jubilación, que no inician ese trámite; la cantidad de prestaciones que empezaron a otorgarse en el año 2008 que no prescriben, como la maternidad y lactancia, y otras que prescriben en 5 años, por lo que todavía pueden solicitarse a través de los órganos que no lo han hecho.

Mediante el acuerdo, el MAP asume la responsabilidad de instruir a toda la administración pública, para que notifiquen a la DIDA, los fallecimientos de los servidores públicos, lo que contribuirá a que los sobrevivientes puedan ser orientados sobre cómo acceder oportunamente a las prestaciones a las que tienen derecho.

Además, a promover el establecimiento de políticas claras para que las instituciones públicas cumplan con los debidos reportes al SDSS y la creación de enlaces con el SDSS, así como elaborar una campaña de información sobre el tema.

Asimismo, a asumir los costos, programar y ejecutar actividades de capacitación con facilitadores y materiales que suministrará la DIDA, la cual deberá proporcionar las informaciones requeridas para un mejor cumplimiento de sus funciones.

En tanto que la DIDA se compromete al diseño y capacitación de los directivos del MAP sobre reportes de los beneficios, procesos y prestaciones del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

También, a acompañar al personal del MAP en la ejecución de las normas establecidas en materia de seguridad social, a suministrarle la documentación y material informativo sobre la seguridad social y a participar en las actividades técnicas y académicas acordadas.

Las partes se comprometieron a elaborar un plan de acción y a designar enlaces que le den seguimiento a la ejecución del acuerdo.