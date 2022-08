Email it

La marcha patriótica que convocó para hoy el Instituto Duartiano para llamar la atención de la comunidad internacional para que ayude a Haití, ha concitado apoyo de distintos sectores, dirigentes y partidos políticos, así como de personalidades.



La actividad está pautada para hoy a las 10:00 de la mañana y arranca del Parque Colón hasta el Parque Independencia en el Altar de la Patria.



Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, advirtió agravamiento de la extrema pobreza en Haití, la quiebra de sus instituciones, la anarquía social, el colapso político-económico y un predominante estado de inseguridad, con fuerte repercusión en la frontera ponen en riesgo la estabilidad de la República Dominicana.



Gómez consideró que entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá que asuman con mayor seriedad y sentido de urgencia la reconstrucción de Haití. “Debemos reivindicar a la República Dominicana como la nación más solidaria con el doloroso drama haitiano, por lo que estamos llamados a ser muy claros en que no nos podemos hacer cargo de ese complejo problema que trasciende nuestras fronteras y que exige una solución justa y racional de carácter internacional”, apuntó.



Además de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) que ha sido una activista de la marcha, se han unido el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).



Entre las figuras que han anunciado apEntre las figuras que han anunciado apoyo público figuran Marino Vinicio (Vincho) Castillo, el comunicador y empresario, Ellis Pérez, el abogado José Miguel Castillo Pantaleón, el obispo de Baní, Monseñor Victor Masalles, el aspirante a la candidatura presidencial del PLD, Abel Martínez; el historiador Manuel Núñez; el exministro de Defensa, José Miguel Soto Jiménez, y el exjefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín.



Las figuras han expresado apoyo a través de las redes sociales. El analista Pavel de Camps, señaló que a etiqueta en Twitter #MarchaPatrioticaRD, mostró un gran crecimiento con el paso de las horas de ayer viernes.



En la cuenta de Twitter del Instituto Duartiano, la organización ha hecho recomendaciones a los ciudadanos que participarán en la convocatoria como no tirar basura en la calle, usar ropa cómoda como tenis y poloshirt y no olvidar llevar la Bandera Nacional.



Motivo de la marcha



El abogado Pelegrín Castillo ha reiterado que debe preocupar al país que entidades como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya obligación es contribuir para que se mantenga la paz y la seguridad en los países miembros, muestran una inexplicable apatía, con la que parecen apostar a la “extensión de la misma al territorio dominicano”.



“Hemos dicho y lo queremos repetir, hay unos esquemas de convertir a República Dominicana en un paritorio de Haití, se está cometiendo un crimen y próximamente un grupo vamos a ir a solicitarle a la procuradora Miriam Germán que abra una investigación, ya que tenemos información de que hay organizaciones internacionales le cobran por servicios de parto y luego los presta el Estado dominicano”, denunció.

Convocatoria atrae un sentimiento positivo

El analista de redes sociales, Pavel de Camps, sostuvo que la convocatoria a la marcha patriótica genera un gran sentimiento positivo en la red social Twitter. “Genera un alto sentimiento positivo en la población por los distintos medios que se difunde la marcha patriótica. Así indica el minuto a minuto de su actividad de 33 mil interacciones que han generado los contenidos”, declaró en sus redes sociales al analizar el tema.