El secretario de Estado y el presidente Abinader coincidieron en que no hay tiempo que perder con el país vecino

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente dominicano, Luis Abinader, se comprometieron ayer a seguir la colaboración, como países aliados, en un encuentro en el que el jefe de la diplomacia norteamericana también dejó clara la postura de su nación sobre situación de Haití, para la cual la República Dominicana demanda apoyo y colaboración.



Tras la reunión con Abinader, en el marco de la gira internacional que realiza Rubio por Latinoamérica y que concluyó en la República Dominicana, el secretario de Estado estadounidense consideró el tema de Haití de gran importancia, por lo que enfatizó que su país se compromete a seguir participando en la misión internacional que lidera Kenia y se encuentra en el vecino país.



En ese sentido, enfatizó que, en medio de la inseguridad y la violencia que existe en Haití, los Estados Unidos no le va a pedir a la República Dominicana que acepte una ola masiva de migración.



“Ningún país del mundo puede tolerar eso, no se le puede exigir a este país que lo haga también. Esa fue mi posición como senador y es mi posición como secretario de Estado”, apuntó el alto funcionario estadounidense, quien convencido de su postura afirmó, en un segundo punto: “La solución de Haití está en manos de Haití, de su pueblo, de su élite”.



“Ahora, vamos a ayudar, vamos a participar, porque no vamos a ignorar los problemas que existen. Su futuro y su destino deben estar en manos de ese pueblo”, agregó.



Marco Rubio, quien habló en una rueda de prensa conjunta con el presidente Luis Abinader, afirmó que en los últimos días se han publicado informaciones erróneas entorno a la postura de los Estados Unidos frente a Haití y la misión especial que busca estabilizar ese país, en medio de la orden en la que se encuentra su nación de paralizar y congelar los planes de ayudas internacionales.



“Desde la semana pasada ya se había firmado el permiso para seguir nuestra ayuda a esa misión y seguiremos esa misión. Todo el gobierno de Estados Unidos está bajo una orden de paralizar y congelar los planes, pero obviamente hay la oportunidad de traer excepciones y esa va a ser una de ellas, igual que nuestra cooperación que hoy estamos anunciando porque eso sí contribuye a la seguridad de Estados Unidos y esto contribuye a la seguridad del hemisferio completo”, manifestó.



El secretario de Estado de Estados Unidos lamentó que hoy día gran parte de ese pueblo haitiano esté controlado por pandillas, bien armadas y peligrosas, pero aseguró que “con eso hay que lidiar”.



“Por eso, lo primero es pacificar y acabar con esa situación y en este momento la única opción es la misión que existe y seguiremos apoyándola, pero hay que entender que esa misión tiene que expandir si va a poder lograr su objetivo de eliminar estas pandillas. Más allá de eso, si esto se puede lograr es entonces que debemos hablar un poco sobre el futuro de Haití”, señaló, aunque indicó que nada de eso es posible si no se lidia con la inseguridad y la violencia.

El secretario de Estado Marco Rubio junto al presidente Luis Abinader, durante su reunión privada en la casa de Gobierno.

Abinader: “No hay tiempo que perder, señor secretario”



Al abordar este tema, considerado de interés común, el presidente Luis Abinader puntualizó que el secretario de Estado y él coincidieron en que “no hay tiempo que perder”, al expresar que actualmente Haití se ahoga, mientras una parte importante de la comunidad internacional observa pasiva desde la orilla sin mostrar el compromiso que demanda la grave situación.



Sostuvo que el compromiso de la República Dominicana con la estabilidad regional es firme y que por ello requirió durante la reunión una respuesta coordinada y solidaria de toda la comunidad internacional para Haití.



“Hemos reiterado que no existe una solución dominicana a la crisis haitiana. Por esa razón, hemos enfatizado la necesidad urgente de un mayor apoyo financiero para la fuerza multinacional liderada por Kenia con el objetivo de ampliar su capacidad operativa y garantizar una acción efectiva. Asimismo, resaltamos la importancia de restablecer la ayuda humanitaria para evitar el agravamiento de la crisis y una posible ola migratoria incontrolable que afectaría tanto la RD como los Estados Unidos”, comentó el jefe de Estado dominicano ante la prensa nacional y las comitivas de ambos países.



Tras advertir que la situación de Haití es una amenaza a toda la región, incluido Estados Unidos, Abinader enfatizó que no se debe rehuir la responsabilidad de hacer frente a esa situación con una firme determinación.



“En el caso de Haití, el liderazgo de los Estados Unidos, es imprescindible e insustituible”, resaltó el presidente dominicano.



Seguridad y lucha antidroga con Cabrera Ulloa como zar



Durante la reunión de Luis Abinader con Marco Rubio, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la República Dominicana, se trataron demás comunes como la cooperación en seguridad, migración y comercio, en los cuales ambos países han mostrado avances significativos. También se abordó la importancia que tendrá la Décima Cumbre de Las Américas a realizarse en diciembre de este año en Punta Cana, al este de la República Dominicana.



Sobre estos aspectos, Abinader sostuvo que esta visita que reafirma el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América.



Luego de agradecer el apoyo de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, el mandatario dominicano anunció que ante la creciente amenaza de las drogas sintéticas y como resultado de las conversaciones bilaterales, decidió nombrar al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dominicano, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa como el zar antidroga, encargado de liderar los esfuerzos conjuntamente con Estados Unidos para frenar la expansión de esta sustancia que está cobrando numerosas vidas en su país. “El impresionante récord de Cabrera Ulloa lo avala para liderar con éxito esta nueva lucha”, resaltó.



En materia de seguridad, Abinader sostuvo que República Dominicana ha demostrado ser un aliado estratégico en la región, por lo que informó que se mantendrá una cooperación jurídica internacional de alto nivel con una sólida colaboración en extradiciones y persecución de delitos, que hasta ahora ha convertido al país en un referente de la región.

El director de elCaribe, Nelson Rodríguez, mientras formula pregunta a Rubio.

Cumbre de Las Américas



Como la República Dominicana será sede de la Décima Cumbre de Las Américas en diciembre, Marco Rubio y Abinader apostaron a su éxito en la importancia de fortalecer la integración regional como vía para el desarrollo económico y social de los pueblos.



Rubio aseveró que esta va a ser clave no solamente de los problemas del hemisferio, sino también para las oportunidades que existen en un momento tan importante en la historia.



Cuestionado en una sesión de preguntas y respuestas por el director del periódico elCaribe, Nelson Rodríguez, sobre si Estados Unidos se sentaría en la mesa o no asistiría a la cumbre, si acuden al encuentro Cuba Venezuela, y Nicaragua, a quienes Rubio consideró “enemigos de la humanidad”, el secretario de Estado respondió que la “decisión a quien van a invitar le corresponde a la República Dominicana porque es quien son los que van a hacer ese evento”.



No obstante, Marco Rubio defendió su postura de llamar “enemigos de la humanidad” a Cuba, Venezuela y Nicaragua, al afirmar que no sabe de qué otra “manera hablar de un régimen”.



“Por ejemplo, que ha forzado casi a 8 millones de sus ciudadanos a abandonar Venezuela en los últimos diez años, que encarcela, tortura, asesina a inocentes. En el caso de Cuba, más de un 10 % de la población ha abandonado el país que tiene encarceladas más de 400 o 500 personas, incluso jóvenes de 16 y 17 años porque salieron a manifestarse en las calles y en el caso de Nicaragua, todos los candidatos a la presidencia nicaragüenses fueron encausados por la falta de justicia en Nicaragua, hasta están deportando monjas, le han declarado la guerra a la Iglesia católica y a todos los países y han convertido al país en una dinastía familiar”, argumentó.



Expuso que no sabe quién se ofende por sus expresiones, pero que no sabe “cómo describir a ese régimen de otra manera”. “No solamente son regímenes que hacen eso a su propio pueblo, pero los tres han contribuido a la inestabilidad de la región. Todos los países de la región han tenido que pagar, hasta cierto punto, la inestabilidad”, insistió.

Delegaciones de la RD y los EE.UU. se reunieron en el Palacio Nacional.

Anuncia seguirán ayudas para la lucha antidrogas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de impresionantes las cifras logradas en tan poco tiempo por Estados Unidos y República Dominicana en lo que respecta a la cooperación antidrogas, anticrimen y anticorrupción.



“Hemos podido trabajar en conjunto y todo lo que se ha logrado es impresionante. Las cifras que han podido alcanzar en tan poco tiempo, en los últimos años en parar la droga que estaba destinada hacia los Estados Unidos, a destinar caos y daño en nuestro país”, dijo.



Por ello, el encargado de la diplomacia de los Estados Unidos anunció la disposición de su país de dar waivers (renunciar o revertir) la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para que se pueda continuar la cooperación y más allá de eso, tener la oportunidad de expandir en esa área.



“Hoy me alegra anunciar también que hemos firmado un acuerdo para formalizar la presencia de un agente en la frontera de Estados Unidos bajo la dirección conjunta de la Policía Nacional para seguir esos esfuerzos y buscar la manera de expandir el acceso a ciertas tecnologías que van a ayudar a seguir creciendo”, comunicó Marco Rubio, quien concluyó en República Dominicana su primer viaje internacional como secretario de Estado.