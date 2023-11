República Dominicana tiene años anunciando planes para fortalecer la formación técnico profesional en los centros educativos secundarios, sin embargo, de la palabra a los hechos, hay mucho trecho.



Luego de que se iniciara la implementación de la asignación del 4% del Producto Interno Bruto para el sector educativo, tanto el expresidente Danilo Medina como el actual mandatario, Luis Abinader han anunciado programas para convertir liceos en politécnicos, algo que parece ser utópico.



El Ministerio de Educación aún está en la etapa de equipamiento de los 79 primeros liceos que pasaron a ser politécnicos y en dar respuesta a la gran necesidad de técnicos en diversas áreas tanto para el sector público como para el privado.



En febrero del año pasado, el Minerd presentó el programa Mejoramiento de la Educación Formación Técnico Profesional y en Artes mediante el cual se busca que los estudiantes salgan capacitados en áreas técnicas y con posibles empleos garantizados.



La iniciativa, que es un seguimiento al plan de expansión de la educación técnico profesional presentado en 2016 y que en parte recibió respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca intervenir alrededor de 300 a 305 politécnicos a nivel nacional, explicó Rafael Mercedes, director del departamento técnico profesional del Ministerio de Educación.



“Es un tema de esperar que se adecuen los espacios porque esa intervención va orientada a centros de conversión, 146 politécnicos a nivel nacional, que solo tienen el nombre. Estamos trabajando eso. Ahora vamos a equipar con 79 y vamos a intervenir 69 politécnicos a nivel nacional, cuya segunda fase serían esos mismos y otros ya intervinidos”, explicó el funcionario al cuestionarle sobre el proyecto a cuyo lanzamiento asistió el presidente de la República, Luis Abinader y representantes del BID.



Aunque el plan es, en una primera etapa tener, 79 nuevos politécnicos funcionando como tales, por el momento en el Minerd, desde su departamento técnico, se trabaja en el equipamiento de 40 a 45 talleres correspondientes a 31 politécnicos.



Proyecto del BID fracasó



Aunque se necesita mejorar la educación técnica en los centros a cargo del Ministerio de educación, la experiencia reciente indica que se requiere un mayor empeño para lograr este cometido.



El proyecto lanzado por el BID y el Ministerio de educación en el año 2017, mediante el cual se buscaba transformar 31 centros educativos, fracasó. Pese al gran anuncio hecho por el entonces ministro Andrés Navarro, en el cual decía que se encaminaban con pasos firmes a un programa, a través de alianza público-privada, dirigido a incrementar la posibilidad de inserción de los jóvenes en el sector laboral a través del motor de la Revolución Educativa.



“El BID no avanzó. Se quedó. No continuó, no se llegó a implementar”, dijo Mercedes sobre la iniciativa, promovida por el Ministerio de Educación con apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones del BID, y que sería coordinada por el viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos.



Este, contaría con la participación de una comisión público-privada que se encargaría de liderar un proceso de consultas a través de mesas de trabajo, e integrar los aportes de ambos sectores en esa política educativa de formar bachilleres con las competencias necesarias, acordes con las necesidades imperantes en el sector laboral.



Necesidad de técnicos



Una investigación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) revela que el 54 por ciento de las organizaciones encuestadas presentó dificultad de reclutar personal por no encontrar perfiles con las competencias y la preparación adecuada.



En el estudio “Talento Humano Frente a la Demanda Actual y Futura de la República Dominicana: Enfoque a Programas Técnicos Profesionales y Universitarios”, publicado en septiembre de 2022, el empresariado explica que ha tenido que recurrir a dos posibles alternativas: contratar personal sobrecalificado y entrenar al personal luego de contratarlo.



Refiere que el 57% de las 621 entidades analizadas en todo el territorio nacional, necesitan de profesionales formados en áreas que actualmente no se imparte en los centros educativos del país y en esos casos el 36%, optó, en alguna ocasión, por cubrir las vacantes con personal extranjero.

Falta de personal obliga a mayor supervisión

Un 53% de las entidades encuestadas consideró que no tener una fuerza laboral adecuadamente formada produce necesidades de mayor supervisión directa de los empleados.



Entre las áreas con menor número de egresados y mayor demanda por las empresas figuran en el sector turismo: expertos en gastronomía y especialistas en alimentos y bebidas; y en comercio se enfatizó el requerimiento de personal formado en diseño gráfico.



Las zonas francas tienen dificultad en la contratación de operarios como montacargas, producción de maquinarias, manejo de calidad e inocuidad; mientras que en el caso del subsector de dispositivos médicos, la mayor necesidad es en biotecnología y biomedicina.