Sonia Mateo, exsenadora de Dajabón por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo que el río Masacre les fue quitado a los dominicanos luego de la construcción del muro fronterizo en dicha zona.



Entrevistada en el programa Despierta con CDN, mateo dijo: “El río Masacre nos lo quitaron, si usted vive aquí al lado de mi casa y usted echa un muro, echa una pared y usted me deja parte de su terreno, ese terreno no es suyo, ese terreno es mío, entonces eso es lo que ha pasado, que los haitianos han cogido mucha fuerza después del muro”, explicó.



Agregó además, que siendo senadora abogaba por que no se levantara un muro en esa zona fronteriza, porque “iban a dejar el Masacre afuera y se iba a quedar toda esa tierra fértil de aquel lado”.



La excongresista indicó que el presidente Abinader tomó decisiones apresuradas con el despliegue de militares en la frontera, ya que esto ha aumentado la tensión y odio entre haitianos y dominicanos en Dajabón.



A esto, añadió que luego del muro han aumentado los actos delictivos en la frontera, como los asesinatos y robo de ganado. “Entonces, ¿de qué ha servido el muro?”, cuestionó.



Como solución propuesta al tema del río Masacre, sugirió llevar a cabo lo que es la construcción de una presa, la presa de Don Miguel. “Es una presa que está mucho más arriba realmente para que los productores de la República Dominicana puedan volver a ser lo que eran antes”, explicó.



Refirió que no cree que haya sido casual el incendio ocurrido hace unos días en Dajabón, específicamente el mercado binacional. “No creo que sea casual, ahora lo que yo no puedo decir si fue dominicano si fue haitiano porque eso está en investigación”, resaltó.



Sobre la reactivación del comercio en la frontera por Dajabón este viernes, Mateo señaló que es una cuestión de hambre. “Yo diría que el 40% de Haití no viene a este país ni ha venido ni va a venir, pero hay un 60 % que por el hambre obligatoriamente tiene la necesidad de venir”.