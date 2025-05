Miguel Mejía presentó una propuesta que desde su perspectiva resultaría más económica y más efectiva para vigilar la frontera.



El presidente del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, propuso la construcción de una verja perimetral inteligente para el control y vigilancia de la frontera domínico-haitiana en lugar de un muro físico y el despliegue de tropas militares.



Mejía envió su propuesta al presidente Luis Abinader y lo propio hizo con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Igualmente, la envió a los directivos del Consejo Económico y Social (CES) para que sea ponderada en el marco de la reunión de ese órgano para discutir la política migratoria.



“A través del uso de la más sofisticada tecnología que ofrece la inteligencia artificial y constituyen un poderoso instrumento no solo para una mayor y más eficiente control y dominio de la entrada masiva, desordenada e irregular de nacionales haitianos a territorio dominicano, sino que resultan más efectivas, ágil, y de más bajos costos que la construcción de muros y despliegues de numerosos operativos por el aire, mar y tierra que consumen gran cantidad de recursos humanos y económicos y que muchas veces constituyen el origen de los altos niveles de corrupción que involucra millones de pesos de dólares y funcionarios civiles y militares de ambos países”, expone Mejía en su propuesta.



El político plantea que su finalidad fundamental con la propuesta es poner fin a la corrupción, que afirma, hay en la frontera.



El documento incluye las propuestas de construcción de esa barrera tecnológica de una empresa China, Norinco y otra de Israel, Rafael y ambas cuentan con estudios sobre la situación actual de la frontera, según afirma Mejía.



Según la propuesta del exfuncionario, esas empresas han realizado estudios que han sido presentados al Gobierno por distintas vías. Instó a la administración a escoger la propuesta que presente mejores condiciones tecnológicas, económicas y que se ajusten al marco legal de la República Dominicana.



Mejía explicó que la propuesta de ambas empresas tiene facilidades de financiamiento.



“No es solamente la calidad tecnológica de lo oferentes sino la facilidad económica, el financiamiento, y/o donación de gobierno a gobierno, evitando así que sectores oscuros pueden intervenir en algo tan sensible como que implica la seguridad del Estado”, observa el presidente del MIU en su planteamiento.

Afirmó que han ocurrido situaciones que no especificó con grupos privados de mala reputación.



“Eso ha provocado que el mal manejo de esos sectores trascienda a la opinión pública nacional al extremo de que en este momento cursa un proceso judicial con esos grupos que se han aprovechado de la influencia políticas y personales en esferas del actual gobierno”, afirma en el resumen del proyecto que ha presentado a actores políticos y sociales.



El proyecto es un plan detallado de la situación actual de la frontera con Haití y las soluciones que aplicarían para generar mayor seguridad en los puntos fronterizos con el uso de tecnología avanzada.