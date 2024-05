El laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Hábitat para la Humanidad República Dominicana se unieron para desarrollar un proyecto de saneamiento que busca mejorar el acceso al alcantarillado en la provincia Monte Cristi.



El proyecto “una solución limpia a un problema sucio” tiene como objetivo conectar a unas 200 familias a los servicios básicos de saneamiento. Una problemática que a nivel país afecta al 73% de la población, según el informe Enhogar 2022.



Se espera que este proyecto ya en ejecución impacte en las necesidades urgentes de saneamiento domiciliario y conecte al sistema de alcantarillado, para contribuir así a la disminución de contaminantes de fuentes de agua, la reducción de enfermedades transmitidas por el líquido vital y el manejo inadecuado de desechos, mejorando la calidad de vida y salud de las comunidades beneficiadas estimadas en más de 800 personas.



La inversión del proyecto es de US$900,160 mil dólares (600 mil dólares de BID Lab y 300,160 mil de Hábitat para la Humanidad Rep. Dominicana).



A través de la alianza “Fuente de Innovación” este proyecto tiene el potencial de generar un impacto en la salud y el bienestar de miles de personas en la provincia.



Los beneficiarios fueron elegidos mediante una evaluación y selección desde la propia comunidad y en zonas donde existe acceso al sistema de alcantarillado, pero los hogares no están conectados a este.



En una visita de los representantes de ambas entidades, Carlos, uno de los beneficiarios de este proyecto, que tendrá una duración de tres años, explicó que no contaba con un servicio sanitario, lo que le dificultaba hacer sus necesidades básicas debido a que no tenía un baño, sino más bien una estructura apoyada de palos y una letrina.



El señor, de 84 años, ahora disfruta de un hogar más digno, con un baño incorporado y conectado al servicio de alcantarillado, lo que le ha brindado un entorno más confortable para su día a día.



“Una solución limpia a un problema sucio” cuenta con la participación de actores locales y se gestiona con asociaciones de base comunitaria.



Junto con este liderazgo comunitario, se han identificado tres federaciones y/o asociaciones vecinales, 32 juntas de vecinos convertidas en recursos de portavoz. También se conformó un comité comunitario participativo, como parte de las acciones ejecutadas para lograr un enfoque centrado en las personas en esta comunidad.

Facilitarán mejor acceso a financiamiento

Adicionalmente, esta alianza busca facilitar el acceso a financiamiento con aliados de instituciones de microfinanzas, para apoyar a las familias en este proceso que mejorará su calidad de vida. La iniciativa busca capacitar a 200 familias en educación financiera para gestionar mejor sus ingresos y reflejar las mejoras de las condiciones sanitarias de sus hogares. BID Lab es el brazo de innovación y capital emprendedor del Grupo BID.