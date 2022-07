Miguel Guerrero presenta «Trujillo y los héroes de junio «

Email it

El Caribe, en su versión digital, iniciará este sábado 30 de julio, la publicación del libro “Trujillo y los héroes de junio”, una de las obras sobre el acontecer histórico dominicano más celebrada del periodista y escritor Miguel Guerrero, Miembro de Número de la Academia de la Historia.

La obra narra la intensa y acalorada lucha diplomática que siguió a la expedición guerrillera de junio de 1959, que marcó el comienzo del fin de la llamada Era de Trujillo, el lapso de 31 años de dictadura del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, finalizada dos años después con su muerte, en una emboscada en las afueras de la capital.

Al comentar la obra en una carta a Guerrero de fecha 22 de julio de 1996, año en que fue editada agradeciendo el envío de un ejemplar, el entonces presidente Joaquín Balaguer señala que la publicación de esa obra demuestran las “aptitudes de investigador acucioso” del autor, resaltando “la pulcritud de su prosa”.

La obra fue objeto de grandes elogios por el historiador salvadoreño Gilberto Aguilar Aviles en cartas al autor, en la que se define como “admirador de su obra histórica literaria”.

En carta de fecha 20 de julio de 1996, Aguilar Aviles expresa que “admira (de Guerrero) sus trabajos por su hondura, combinada con claridad de estilo y oportuna amenidad en un campo tan difícil como es la reciente historia”, reconociéndole al autor “lo difícil que será para usted mantener la neutralidad del historiador en temas todavía palpitantes como los que aborda”.

En una segunda correspondencia a Guerrero de fecha 16 de julio de 1996, el historiador salvadoreño dice: “Una vez más he corroborado mis juicios anteriores sobre sus trabajos: en realidad son libros fascinantes, eruditos y verdaderamente aleccionadores. Si difícil es de por sí la historia en general, mucho más lo es la reciente historia que toca tantas sensibilidades todavía presentes”.

En el prólogo de la obra, el periodista, académico e historiador Adriano Miguel Tejada, fallecido el año pasado, dice que esta obra de Guerrero “es más presente de lo que uno cree” y que el autor “es, sin duda, el maestro de este estilo del presente histórico en la República Dominicana”.

Tejada señala que este estilo de contar la historia lo maneja Miguel Guerrero “en los verbos y en los adjetivos, haciendo un aporte sustantivo a la literatura, al periodismo y a la historia”.

“Lo que se olvida a veces”, agrega Tejada en el prólogo, ”es el aporte que hace (Guerrero) a la promoción de los valores democráticos que se destilan de todas las páginas de sus libros y que constituye el legado permanente de esta labor, callada e intensa, silente y duradera”.

Y agrega que la historia contenida en “Trujillo y los héroes de junio”, Guerrero la relata “ con una frescura y profundidad incomparables”, para concluir que al igual que en otras de sus obras, Guerrero “domina a cabalidad el elegante y manejable estilo mezcla de reportaje e historia oral que caracteriza a esta serie de obra sobre el pasado reciente, y lo que es más valioso aún, ha aprendido a separar el grano de ola paja, es decir, aquellos hechos y testimonios valiosos de los que son simplemente anecdóticos o insustanciados. En ese sentido (Guerrero) ha dejado de ser historiógrafo para convertirse en historiador. Ha pasado de reportero a cronista”.

La historiadora María Ugarte, entonces directora del suplemente sabatino cultural de El caribe, escribió para el diario el 29 de junio de 1996 que “el buen método histórico y la objetividad con que enfoca Guerrero los temas, otorgan al trabajo la necesaria credibilidad. El autor no trata de ocultar nada ni pretende complacer ni zaherir a nadie. Se apoya siempre en la documentación consultada, muy amplia por no decir exhaustiva, y con su estilo ameno, ágil y movido, que no puede negar su origen periodístico, va llevando a las páginas del libro los pormenores de aquellos gravísimos acontecimientos que habían de decidir el destino de la patria.

“Hay capítulos de la obra”, destaca la señora Ugarte,” cuya lectura resulta apasionante, porque el autor ambienta los hechos en tal forma que el lector se siente testigo directo en aquellas sesiones del Consejo de la Organización de Estados Americanos o de la Conferencia de Cancilleres de Santiago de Chile en las que los representantes de nuestro país se enfrentaban a los ataques del canciller cubano, esforzándose en enmascarar con sutilezas diplomáticas la trágica realidad que vivía el pueblo dominicano bajo la sangrienta tiranía de Trujillo”.

La señora Ugarte señala también que “la titánica tarea que se ha impuesto Guerrero al rescatar tantos datos de nuestra historia reciente es digna de estímulo y gratitud por parte de los dominicanos. Reunir y organizar informaciones aparecidas en periódicas y revistas, extraer material de los tediosos expedientes de los archivos oficiales y obtener testimonios personales de quienes fueron sino protagonistas a menos actores de reparto en el acaecer histórico de nuestro país, y llevarlo todo con un método idóneo a las páginas de un libro escrito en prosa clara, correcta y dinámica, supone un ingente esfuerzo por parte del autor”.

El escritor y crítico literario José Rafael Lantigua escribió en la sección Biblioteca del periódico Ultima Hora el 9 de junio de 1996 que Guerrero “dispersa sobre la mesa todos los enclaves del suceso, los recoge y ordena luego para poder hacer la revelación de su trascendencia en el entonces activo proceso de cuestionamiento de la dictadura en el plano internacional, logrando dibujar con precisión las oscuras urdimbres de aquella trama intelectual, donde la creatividad, el cinismo y la unción trujillista realizarían una labor sin dudas efectiva, aun fuese de modo temporal, servida con fe hacia una causa en la cual creyeron sus más entusiastas y devotos prohijadores.

Lantigua señala los hechos narrados en el libro, que “surcaron los recodos de aquellos años finales de la dictadura, junto a invaluables correcciones históricas, muy pertinentes, del autor, confieren a este libro de Miguel Guerrero una valor que sobrepasa cualquier estimación”.

Y afirma que “el rescate de este capítulo histórico es una contribución intelectual inestimable para la historiografía de la dictadura de Trujillo, cuya crónica Guerrero ha venido haciendo desde hace varios años con pasos cada vez más firmes, maduros y trascendentes”.

Francisco Comarazamy, uno de los periodistas dominicanos más prestigiosos del siglo pasado, escribió que “Miguel Guerrero no pugna por penetrar sino que ya está metido hasta la cabeza en la literatura histórica de este país en una carrera sin paréntesis. No precisamente porque esté a prisa”, sino porque “trabaja con mesura y a base de documento o versiones orales. Así trabajaba el padre de la ciencia historiográfica: Herodoto, interpretando y traduciendo en lenguaje accesible para el presente y el futuro”.

“Para Miguel Guerrero”, sostuvo Comarazamy, “la literatura es una realidad tangible. Una apuesta. Su brillante y hondo análisis de los conflictos políticos de la Era de Trujillo y sus consecuencias inmediatas después de su feliz desaparición, tiene un carácter firme en objetividad. La objetividad es la vía de la participación colectiva, es decir un modo de expresión que permite al espectador la oportunidad de hacer su propio juicio en la discusión de tal o cual problema de una comunidad, un país, un continente o el universo”, y señala que en el caso de “Trujillo y los héroes de junio” Guerrero “ha hecho (repitiendo la frase de un poeta latino) cuanto tenía que hacer quien acertó a unir lo útil a lo agradable, deleitando y enseñando a un mismo tiempo al lector”.

El académico y crítico literario Diógenes Céspedes se refirió a la obra señalando que es “una importante contribución de acarreo de materiales y documentación oral de los testigos y actores de ese periodo que iluminarán el camino de los Tucídides por venir.”