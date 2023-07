El empresario vegano Miguel Arturo López (Micky López) y los comunicadores Sergio Carlo, Pedro Jiménez y Alfredo Cruz llegaron a un “acuerdo amigable”, luego de que los periodistas lo acusaran de supuestas amenazas en su contra.



Ayer el citado empresario de La Vega, investigado por el órgano persecutor por supuesto narcotráfico, y los profesionales, fueron citados por Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público.



Al salir del despacho de la magistrada, el empresario Micky López dijo que sus palabras hacia los comunicadores fueron desviadas y que no fue su intención amenazarlos.



“Estamos de acuerdo con que la prensa haga su labor. Si me equivoqué pido totalmente disculpas a todos, esto lo hago con mis más sinceros deseos”, expresó a la prensa.



Sergio Carlo, Pedro Jiménez y Alfredo Cruz aceptaron las disculpas ofrecidas por Micky López y lamentaron el hecho de que se quiera coartar la libre expresión.



Mientras que el periodista Alfredo Cruz sostuvo que de “una manera aparentemente sincera Micky López pidió disculpas” y que dijo que no era su intención amenazarlos.



“Nosotros hemos logrado lo que queríamos que es la paz nuestra, la tranquilidad y la libertad de poder seguir hablando sin ningún miedo y de caminar por el país libremente”, manifestó.



Entre las medidas establecidas por el Ministerio Público figura que Micky López no podrá estar cerca de los comunicadores, ni establecer ningún tipo de comunicación con ellos.



El empresario vegano Micky López es investigado por el Ministerio Público por vínculos con el narcotráfico, al igual que su esposa, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte.