El ministro de Educación, Ángel Hernández, deploró las críticas que pesan contra el órgano estatal que dirige al derogar la Orden Departamental 33-2019, que establecía como prioridad el diseño e implementación de la política de género en esa entidad.



El funcionario aseguró que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) cumple con los principios de enseñanza con igualdad de condiciones y sin discriminar entre varones y mujeres.



“¿Política de género? Si se refiere a que los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, ser formados para una profesión en igualdad de condiciones y salarios y sin discriminación por el sexo, el Minerd cumple con todos los principios, ¿cierto?”, comentó a través de su cuenta de Twitter.



Aunque Hernández no mencionó destinatario, minutos antes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de la secretaría de equidad con perspectivas de género, se refirió al tema y calificó de “retroceso” la anulación de la implementación de la política de género en las escuelas.



“Esto representa un retroceso a los avances de una educación inclusiva e igualitaria para hombres y mujeres”, denunció el gremio profesoral en un comunicado enviado a los medios.



En el documento, la ADP reconoce que la iniciativa nunca se implementó en el sistema educativo dominicano,“porque no hubo la voluntad política de las autoridades”, lo que a su juicio “ahora es peor”.



“Política de género debe ser transversal”



La Asociación Dominicana de Profesores, tras expresar sus preocupaciones, abogó por la aplicación de una política de género transversal.



En un listín de interrogantes, el colectivo de maestros puso en tela de juicio la educación que se imparte en el país al no aplicar la orden departamental 33-2019.



Cuestionó que esto ocurre precisamente en momentos en los que aumentan los feminicidios y el número de embarazos en adolescentes.



“¿Cómo vamos a educar desde la escuela con respecto al derecho, a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres? ¿Cómo vamos a enseñarles a nuestros alumnos el conocer su cuerpo? ¿Cómo vamos a enseñarles a esos adolescentes y jóvenes a evitar los embarazos? Es, además, un tema de salud esto, ¿cómo vamos a enseñarles el evitar las enfermedades de transmisión sexual?, ¿cómo vamos a enseñarles masculinidades positivas a nuestros alumnos?”, expuso.



La entidad sostuvo que el tema “choca mucho” a los docentes, porque se trata de cumplir con la transversalización del género consignada en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.



La ordenanza, firmada en el 2019, responsabilizaba a la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Minerd de la coordinación de su implementación en las escuelas y demás instancias regionales y distritales del país.

Rechaza derogación de la Orden Departamental

La secretaria de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó la derogación de la Orden Departamental 33-2019 y explicó que la decisión, además de marcar un retroceso, viola la Constitución de la República y el Pacto Educativo. Claudia Rita Abreu, titular de esa dependencia, advirtió sobre las violaciones en que se incurre al dejar sin efecto la ordenanza. Indicó que con esta medida también se transgrede la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y las promesas que hizo el Gobierno cuando era oposición.