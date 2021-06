Los fiscales anticorrupción depositaron la tarde de este lunes ante un tribunal la solicitud de medida de coerción contra el suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas, apresados el pasado sábado mediante la denominada Operación 13.

Están pidiendo que contra los imputados vinculados a un fraude en la Lotería el 1 de mayo y que son acusados de lavado de activo, asociación de malhechores y otros delitos, se imponga prisión preventiva.

La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que tienen pruebas "muy contundentes" contra los 10 procesados y que el caso está "blindado", como "estamos acostumbrados a presentarles".

"Este expediente contiene elementos de pruebas por los que el Ministerio Público demostrará como ha hecho, como hemos identificado y desarticulado esta mafia instalada en la Lotería Nacional, constituyéndose en verdaderos estafadores de sueños, personas que robaban el sueño de buenos dominicanos que soñaban con que algún día fueron beneficiados con premio de Lotería", expresó.

Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, dijo que no descartan la posibilidad de que en la medida de que el caso avance, hayan otras personas involucradas.

Ahora, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijará una fecha para conocer la audiencia contra Dicent, la presentadora Valentina Rosario Cruz, el no vidente Miguel Mejía, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta, Felipe Santiago Toribio, William Lisandro Rosario Ortiz y los técnicos Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Rafael Mesa.

Mientras tanto los procesados deberán seguir recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Más temprano, el abogado del no vidente Miguel Mejía aseguró que su cliente es una víctima en este caso.

“Es una víctima porque no es dueño de banca, ni de lotería tampoco, por eso es una víctima”, manifestó el jurista Mónico Sosa, quien acudió a visitar a su defendido

Sosa, quien también es no vidente, aseguró que Mejía no ha estafado a nadie ya que no tiene bancas de apuestas, ni tampoco ha jugado.

“Es decir que no tiene lavados de activos, las tipificaciones que se han señalado en los medios de comunicación, que no tengo en la mano, que la quiero tener a ver de qué acusan a Miguel”, dijo.

“Miguel no entra en ninguna de las tipificaciones que se han dicho en los medios de comunicación (estafa, lavado de activos, asociación de malhechores) porque el Ministerio Público todavía la tiene secreta para los abogados”, sostuvo.

De su lado, el jurista Plutarco Jáquez, quien defiende a los técnicos Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Rafael Mesa, afirmó que estos son "jóvenes profesionales, trabajadores".

"Nunca habían tenido ningún tipo de litis con la ley, ni dentro ni fuera de la Lotería", expresó.

Dijo que los tres imputados tienen alrededor de 13 años laborando en la Lotería Nacional.

Jáquez explicó que Berigüete, daba soporte técnico en la Dirección de Producción de Sorteos, Brea fungía como supervisión en el mismo departamento y Mesa pertenecían al Departamento de Tecnología.

De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, con la maniobra fraudulenta en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo de la Lotería del 1 de mayo, los imputados obtuvieron sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana.

Dicent fue quien denunció el fraude y a poco más de un mes fue apresado. Incluso, había presentado una querella en materia penal ante la Procuraduría, en la que responsabilizaba a varios empleados del hecho con el que supuestamente se estafó con más de 150 millones de pesos a las bancas de apuestas.