El Ministro de la Juventud, Rafael Féliz García, destacó ayer los esfuerzos que desde esa cartera se realizan en favor de una mayor inclusión de los jóvenes dominicanos en los sectores productivos para mayores oportunidades de desarrollo.



Al participar en una misa de acción de gracias por el Día Nacional de la Juventud, el funcionario aprovechó el escenario para anunciar que este año se otorgarán al menos 15 mil becas entre nacionales e internacionales.



El Ministerio de la Juventud, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, priorizará a jóvenes de escasos recursos, con capacidades diferenciadas y a madres adolescentes para entrega de becas, a fin de que puedan formarse en distintas áreas.



“Recuerden que hoy es el día de San Juan Bosco, que trabajaba a favor de los jóvenes descalzos, jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y humildemente es lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de la Juventud, emular su ejemplo, en cada una de las políticas de manera transversal apoyar a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y caso de las becas, las becas no son como antes, las becas pasan por un sistema nacional de becas y programas de créditos educativos que el presidente Luis Abinader lanzó a través del decreto 549-21 que busca sistematizar, digitalizar, pero sobre todo democratizas las becas para quien realmente las necesita”, expresó.



Consciente de la realidad de jóvenes sin empleo, el ministro explicó que se han estado priorizando las áreas de mayor empleabilidad, para impulsar la inclusión laboral del segmento joven de la población.



“Jóvenes, el Ministerio de la Juventud pueden contar con un aliado, un amigo y que tratando de humildemente imitar a San Juan Bosco, de quien escucharon la cita: “Me basta con que sean jóvenes para amarlos”. Hoy me sumo a su expresión diciéndoles que me basta que sean jóvenes para escucharlos, para apoyarlos a impulsar proyectos en beneficio de todos los jóvenes dominicanos en especial a aquellos que apoyó San Juan Bosco, que eran los jóvenes que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad”, pronunció.



Durante su participación en la misa, el funcionario informó, asimismo, que el Ministerio de la Juventud patrocinará este año a 200 jóvenes que viajarán a la Jornada Mundial de la Juventud, que organiza el Vaticano.



Pide a jóvenes integrarse a Iglesia



El acto solemne fue oficiado por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien llamó este grupo poblacional a caminar en valores y en espiritualidad junto a la iglesia.



“Si nosotros no caminamos juntos como iglesia, significa que no estamos trabajando como iglesia de Jesucristo porque Jesucristo pide eso a su iglesia, esa identidad. Jesucristo nos pide a nosotros que caminemos juntos. Pedimos a los jóvenes que se integren de manera comprometida en esos espacios de sinodalidad como lo son la familia, la parroquia, la arquidiócesis.

Políticas y programas para empoderamiento

El ministro de la Juventud resaltó que en temas de emprendimiento la institución que dirige ha hecho diferentes ferias a nivel nacional, mientras que en temas de educación se ha lanzado el programa de apoyo educativo juvenil para lo cual se han pactado convenios con más de 40 instituciones de educación superior. Mediante el laboratorio de emprendimiento de políticas de primer empleo, 1,500 jóvenes de las diversas provincias del país se registraron en las plataformas para optar por facilidades para capacitación y créditos a tasas preferenciales.