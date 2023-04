Tras obtener los resultados preliminares de la investigación que se realiza en el hospital materno infantil San Lorenzo de Los Mina en torno a la muerte de 34 bebés en febrero, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que dentro de las causas de los decesos no encontraron descuido por parte de los médicos tratantes y de las enfermeras.



Rivera aseguró que ese personal aplicó el protocolo requerido para asistir a los recién nacidos.

Asimismo, señaló que no hubo un brote infeccioso en el centro asistencial, ni tampoco una alteración en los expedientes de los pequeños.



No obstante, manifestó que con las indagaciones donde participan el Colegio Médico Dominicano (CMD), y Sociedades Médicas Especializadas, y cuyo informe final estará listo en los próximos días, sí se pudo comprobar que dentro de los factores que incidieron en la defunción de los infantes está la falta de un chequeo prenatal por parte de las embarazadas, muchas de las cuales también estaban afectadas por alguna enfermedad o infección que perjudicó a los niños.



De igual manera, destacó que la mayoría de los bebés nacieron prematuros, así como con malformación y cardiopatía congénita.



Además, agregó que algunas de las parturientas tenían hábitos tóxicos de alcohol y de sustancias adictivas.



“Eran múltiples factores, nosotros podemos garantizar que el personal médico, las enfermeras, los residentes, llevaron el tratamiento adecuado en esta maternidad que es una de las más importantes del país”, expresó.



Declaró que el problema con la mortalidad neonatal no es nuevo, ya que siempre existe el riesgo, sobre todo cuando no hay un buen chequeo prenatal, que es lo que recomienda hacer a todas las futuras madres.



Detalló que desde hace dos meses la entidad que dirige a través del viceministro de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología (Digepi) está haciendo una intervención en el centro médico, que aseguró ha tenido un impacto en la disminución de casos en marzo y en abril.

11 de los casos eran de nacionales haitianas

Al hablar ayer con los medios de comunicación previo a su participación en el tercer simposio internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), el doctor Daniel Rivera también reveló que 11 de los 34 casos de muerte neonatal correspondían a pacientes provenientes del país vecino, que generalmente llegan a los centros asistenciales sin consulta previa. Del mismo modo, señaló que el 14 por ciento del presupuesto general del sector sanitario se invierte en nacionales haitianos.