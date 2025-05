Minou Tavárez Mirabal llama a reforzar la justicia internacional y los derechos humanos frente a desafíos globales

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- En el marco del Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress) al participar como panelista en calidad de expresidenta del Fondo para las Víctimas de la Corte Penal Internacional Minou Tavárez Mirabal, llamó a reforzar la justicia internacional y los derechos humanos frente a los actuales desafíos globales.

Al abordar el presente, Tavárez Mirabal advirtió sobre los retrocesos en derechos humanos a nivel global, incluyendo las políticas migratorias en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump. Denunció la retórica xenófoba, la separación de familias y las condiciones inhumanas en centros de detención como amenazas a la democracia y a los valores de justicia y dignidad.

“La justicia internacional, los derechos humanos y la democracia son un tesoro que nos pertenece a todos. No debemos darlos por sentados”, manifestó, haciendo un llamado a defender colectivamente los principios que sostienen una convivencia digna y equitativa.

Durante su intervención la política y activista vinculó las raíces históricas de la lucha por la dignidad humana con los desafíos actuales que enfrenta el sistema internacional de justicia, destacando el papel esencial del Fondo Fiduciario para las Víctimas (TFV) de la Corte Penal Internacional, el cual, según explicó, complementa la acción penal proporcionando reparaciones que reconocen el sufrimiento, la resiliencia y las injusticias sufridas por víctimas de crímenes graves, en particular violencia sexual y de género. “Las reparaciones no son solo compensación. Son reconocimiento, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición”, afirmó.

La dirigente subrayó que estas acciones contribuyen directamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que busca sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Afirmó que las víctimas que reciben reparaciones muestran mayor confianza en las instituciones, elemento clave para la estabilidad democrática.

El evento sirvió como una plataforma para reflexionar sobre el rol de los Estados, los sistemas de justicia y las academias en la protección de los derechos humanos y la consolidación de una justicia verdaderamente global.