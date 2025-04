ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- La ex procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, abogó por una sociedad más comprensiva y tolerante hacia las personas dentro del espectro autista. Su planteamiento fue respaldado por líderes de organizaciones que trabajan con la condición, así como por representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

“Yo no estoy aquí como ex procuradora, estoy aquí como madre de una persona dentro de ese ámbito”, expresó la reconocida abogada y ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, al participar este miércoles en la inauguración de la Segunda Semana de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra del 2 al 6 de abril en Ágora Mall.

El evento quedó abierto al público con la exposición Camino de Luz, una muestra artística del adolescente Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, quien está dentro del espectro autista y es hijo del periodista Fernando Quiroz y de Iranna Flaviá Luciano. La exposición se complementa con actividades educativas y artísticas, entre ellas un taller de pintura inclusivo.

Fernando Quiroz, presidente de la Fundación Mesa de Diálogo por el Autismo, destacó que, aunque su hijo no tiene comunicación verbal, sus cuadros expresan emociones y mensajes profundos. “Su voluntad, su entrega, su capacidad de superación nos recuerdan que el talento no tiene límites cuando la sociedad abre los ojos, el alma y el corazón”, afirmó.

Por su parte, Iranna Flaviá manifestó que el trayecto que recorren como padres ha estado lleno de desafíos, incertidumbre, pero también de logros y descubrimientos que iluminan el camino. “Como madre, sueño con un país más inclusivo, con mayor formación para los profesionales que trabajan con el autismo y con un mundo donde la discapacidad no sea vista como una diferencia, sino como parte de nuestra diversidad”, expresó.

Rocío Sánchez, directora de Mercadeo Corporativo del mall destacó la importancia de este tipo de actividad que visibilizan un tema sobre el cual debemos crear conciencia colectiva, asumiendo el compromiso de continuar desarrollando proyectos que promuevan la inclusividad.

“El trabajo de Fernando Gabriel es solo una muestra de todo lo que se puede lograr cuando la familia se constituye en el centro de apoyo y cuidado, ya su vez jugando un rol activo con las instituciones de la sociedad que trabajan para lograr un esquema jurídico y social que vaya en ayuda de las personas dentro del espectro autista”, manifestó Sánchez.

En la actividad estuvieron presentes el director nacional del Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), Henry Rosa Polanco; y las presidentas de las fundaciones Manos Unidas por el Autismo, Odile Villavizar, y Yo También Puedo, María Esperanza Haché.

También asistieron representantes del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Asociación Dominicana de Rehabilitación y numerosas familias con hijos dentro del espectro autista.

Fue notoria la presencia de destacados padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos, como Rafa Castillo (de Diego Inclusivo), Leonel Sánchez (padre de Lucas), Soraya Castillo (madre de Juan Eduardo Báez Castillo), Tanya Alcántara (madre de Jasara, de siete años, diagnosticada con autismo y con el síndrome de Pi Joqui, una enfermedad rara), y Raddamés de la Rosa (abuelo de Isaac).

También participó la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur; el ex fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández; el procurador para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Contreras Núñez; miembros de la Peña para un Mejor País; la vicepresidenta del PLD, Zoraima Cuello; y el regidor Jorge Féliz Pacheco.

Entre los comunicadores presentes estuvieron Sharmín Díaz, Liondy Ozoria y Jhon Wayne, del Podcast Azul, quienes compartieron su experiencia como padres de niños con autismo y expresaron su compromiso con la causa.

La actividad fue conducida por la comunicadora Miralba Ruiz y contó con la participación artística de la cantante Constancia Liz, acompañada de violín y guitarra. Como parte del compromiso con la inclusión, se contó con interpretación en lengua de señas, a cargo de Juany Benínez, facilitada por CONADIS.

Conmovedor discurso de Sarah Leonor

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Sarah Leonor Hernández Quiroz, prima de Fernando Gabriel. Con tan solo 14 años y diagnosticada también dentro del espectro autista. Sarah tomó la palabra para hablar en representación de su primo:

“Soy Sarah Leonor Hernández Quiroz, tengo 14 años y la condición de autismo, al igual que mi primo Fernando Gabriel. Mis palabras son como si él las estuviera diciendo, y son las mismas que expresa desde sus obras y colores”.

Sarah agregó que esa exposición, Camino de Luz, “nos iluminará a todos, con o sin la condición de autismo, porque es la vía hacia Dios, la esperanza, la tolerancia y la solidaridad”.

“Es el camino a ese mundo que necesitamos habitar. Esta tarde quiero que se vayan a casa con esta reflexión: Si Fernando Gabriel, un niño de 15 años, con la condición de autismo y no verbal, puede… ¿por qué algunos se empeñan en arrebatar nuestros derechos?”, proclamó entre aplausos, ganándose una ovación de pie.

Y agregó: “Nosotros somos el futuro, a quienes se deben atender, cuidar y priorizar. Nuestros padres no tienen que hacer reclamos ni llamados a la inclusión, porque al nacer fuimos integrados en nuestra sociedad con derechos como cualquier otro, y Dios creó un mundo para todos, como diferentes caminos de luz”.

Sarah Leonor es hija de Margarita Quiroz, editora de la sección Vivir del periódico Hoy, y del fenecido periodista Leo Hernández. Sueña con convertirse en cineasta. María Emilia Núñez Quiroz, de ocho años, también prima de Fernando Gabriel, motivó al inicio con la bendición del acto.

Reconocimiento a Yo También Puedo

Durante el evento, María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, fue sorprendida con un reconocimiento por su trayectoria y aportes a la inclusión. Le fue entregada la obra Delfines, autoría de Fernando Gabriel, en señal de agradecimiento y admiración.

Visiblemente emocionada, Haché valoró los avances alcanzados en los últimos 15 años en materia de inclusión, gracias al esfuerzo de familias, instituciones, fundaciones y al talento de jóvenes como Fernando Gabriel.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas instituciones y empresas comprometidas con la inclusión, entre ellas el periódico Hoy, Midas Dominicana, Típico Bonao, General de Seguros, Gold’s Gym, Grupo de Medios, El Demócrata y la Asociación Palos Quitaos (PQ), que han apostado por visibilizar y apoyar a la población autista en República Dominicana.