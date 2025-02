El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía lanzó ayer duras críticas al recibimiento del presidente Luis Abinader al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la pasada semana y a los temas tratados por ambos durante su encuentro.



En rueda de prensa, Mejía indicó que la visita de Rubio a República Dominicana “abrió muchas interrogantes sobre los propósitos” y que “dejó una estela de juicios al concluir”. Por ello, llamó a “aunar esfuerzos para crear una gran unidad nacional que permita proteger la soberanía, el patrimonio y el aparato productivo nacional”.



Sobre el anuncio de que Estados Unidos colaborará al país en la exploración y extracción de tierras raras en territorio dominicana, cuestionó que fuese el diplomático extranjero, y no el gobierno dominicano, que reveló al país la firma de “un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano” paras las exploraciones. Al respecto, dijo que se trata de un proceder “sospechoso y peligroso, de carácter estratégico y con facetas que tocan la seguridad nacional y la independencia económica de República Dominicana”.



“Caramelo de consuelo”



En la rueda de prensa, realizada en el hotel Crowne de la capital, Miguel Mejía indicó que las promesas de Marco Rubio para desarrollo en los sectores energéticos, de producción de tecnologías médicas y de seguridad modernas, dejan el sabor de un “caramelo de consuelo”, al considerar que no hay nada concreto y solo son especulaciones. “Sobre el tema de la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen y la corrupción, Marco Rubio se limitó a felicitar por los logros obtenidos y auguró un desbloqueo de programas e iniciativas que la administración Trump liberará”, dijo.



Al referirse al tema de Haití, señaló que Marco Rubio solo aportó más de lo mismo y que no externó “ni una palabra” sobre la manera concreta de atacar las raíces del mal y del origen de la grave crisis de ese país.



Respecto al tema de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en diciembre en Punta Cana, República Dominicana, criticó el hecho de que se quiera hacer propaganda para que países como Cuba, Nicaragua o Venezuela no sean invitados. “El tema fue mejor precisado en la ronda de preguntas y respuestas, mostrando Rubio, una vez más, su propensión a mentir, y quedando en el aire la posibilidad de que, de excluirse a algunos países por la presión de su país”, sostuvo el secretario del MIU.

Dice no se debió permitir incautación de avión

Al tocar el tema de la incautación del segundo avión venezolano por Estados Unidos en el país, Miguel Mejía indicó que no hay precedentes de que un Secretario de Estado de los Estados Unidos se traslade a un hangar de un aeropuerto a colocar un letrero de confiscación de una nave aérea. “Ningún gobierno debe permitir que una autoridad extranjera vaya al territorio de un Estado a ejercer actos judiciales contra otro Estado”, sentenció.