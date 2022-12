Email it

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, afirmó ayer que esa institución, en la actualidad, tiene una carpeta histórica, que contiene más de 600 proyectos de obras que se llevan a cabo en las distintas regiones del país.



El funcionario explicó que en los primeros tres o cuatro meses del año 2023 serán concluidas importantes obras a cargo del MOPC y que se encuentran diseminadas en todo el territorio nacional, al considerar que los años 2021 y parte del 2022 fueron de “siembra de inicios de obras” para la institución.



“El 2023 será de grandes cosechas, en el que estaremos concluyendo, me atrevería a decir, más del 70 o el 80 por ciento de las obras que venimos ejecutando, y hemos estado entregando trabajos”, destacó Ascención al participar en la misa con motivo del 88 aniversario de la institución, oficiada por monseñor Ramón Benito Ángeles en la Catedral Primada de América, también conocida como Basílica Menor de Santa María de la Encarnación.



El programa incluyó con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en memoria de los fundadores de la nacionalidad, Duarte, Sánchez y Mella.



Monseñor Benito Ángeles, al oficiar la misa, agradeció a todos los hombres y mujeres que conforman el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones “por estar siempre al servicio del pueblo dominicano”.



Ascención refirió que no hay un lugar donde visite el presidente Luis Abinader que Obras Públicas no esté entregando trabajos, y que se continuará esa misma dinámica, incrementando aún más en el 2023, “porque es una fecha y un tiempo en el que proyectos grandes que toman tiempo ya deberán estar concluidos”.



Agregó que se trabaja fuerte para entregar la circunvalación de Azua antes de que finalice el presente año, y otras obras de prioridad en las que se avanza deberán estar concluidas en el primer cuatrimestre del año entrante.