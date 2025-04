Ayer el movimiento nacionalista Antigua Orden Dominicana y una coalición de organizaciones sociales constitucionalistas midieron fuerza durante las manifestaciones hacia el Altar de Patria en el Parque Independencia.



La Antigua Orden Dominicana acusa a las organizaciones sociales de actuar en beneficio de intereses haitianos y de promover una agenda prohaitiana en territorio dominicano. Por su parte, la coalición de organizaciones describe a la Antigua Orden como un grupo provocador, de corte paramilitar, fascista y terrorista.



El líder del movimiento, Anyelo Vázquez, convocó a sus seguidores nacionalistas al Parque Independencia para impedir que las diversas organizaciones acudieran al lugar donde moran los restos de los Padres de la Patria.



Sin embargo, denunció que un grupo de haitianos llevó a menores de edad al Altar de la Patria, donde su organización realizaba la manifestación, con la supuesta intención de provocar enfrentamientos y luego alegar que en República Dominicana se maltrata a niños haitianos.



Vázquez afirmó que había “infiltrados haitianos que vinieron a provocar para decir que nosotros maltratamos niños”, y aseguró que el objetivo de esa acción era generar una narrativa negativa en contra del pueblo dominicano.



Según informaron los manifestantes, agentes de la Dirección General de Migración intervinieron en el área del Parque Independencia, llevándose a varios nacionales haitianos que supuestamente acudieron al lugar con la intención de provocar a los dominicanos congregados.



Con el fin de evitar incidentes que involucren a menores de edad, el líder nacionalista optó por movilizar su manifestación hacia la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Bolívar.



Allí, concluyó su marcha exhortando a los militantes que no volvieran al parque a provocar situaciones. “Le voy a dejar algo bien claro: si echan a perder lo que hemos logrado hasta el momento, me retiro de esto”, advirtió el líder dando por concluida con la movilización.



Movimientos sociales llegan al parque



Horas más tarde, miembros de la coalición de organizaciones sociales y constitucionalistas llegaron al Parque Independencia para llevar a cabo una manifestación pacífica en conmemoración del 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Con pancartas, consignas y banderas, los participantes coreaban mensajes como “¡Fuera la Barrick Gold!”, en rechazo a la presencia de empresas mineras extranjeras en el país.



Benjamín Batista, activista ambiental, expresó que “los recursos naturales de la República Dominicana no pueden ser entregados a los monopolios extranjeros como la Barrick Gold y GoldQuest”.



Narciso Isa Conde, del Movimiento Caamañista, calificó la movilización como una expresión contra las “empresas norteamericanas depredadoras”.



María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, criticó las actuales políticas migratorias del Gobierno, señalando que “la deportación de parturientas haitianas viola normas nacionales e internacionales que protegen a mujeres embarazadas y a la niñez”.



Por su parte, el dirigente Luis Carvajal, denunció intentos de boicot a la marcha a través de amenazas, pero aseguró que la jornada demostró la vigencia de la lucha social en el país.



El secretario general del Partido Comunista del Trabajo, Manuel Salazar, también destacó el carácter unitario de la movilización, y afirmó: “Nunca hemos recibido chantaje, nunca hemos tenido miedo”.

Enfrentamientos durante marchas

La jornada de manifestaciones de este domingo en las inmediaciones del Parque Independencia se tornó tensa tras registrarse enfrentamientos entre miembros de la Antigua Orden Dominicana y representantes de diversas organizaciones sociales que también se congregaron en la zona.



El momento más tenso se produjo cuando un integrante de la Antigua Orden Dominicana se infiltró en la concentración de la coalición y afirmó haber sido agredido por los manifestantes. Posteriormente, se desató una pelea cuando un individuo le propinó varios golpes en plena vía pública.



El líder de la Antigua Orden Dominicana, Anyelo Vázquez, arremetió ayer contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, a la que acusó de favorecer supuestamente a ciudadanos haitianos que, según afirmó, han recibido permisos para manifestarse en territorio dominicano. “Ella les ha dado permisos a haitianos, porque lo hizo frente al Palacio Presidencial. Ella tiene que ponerse clara si es la ministra de Haití o es la ministra de los dominicanos”, dijo.



La Antigua Orden Dominicana ha mantenido una postura firme a favor de la deportación de haitianos en situación migratoria irregular.