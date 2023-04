El Ministerio Público habría dejado arma de fuego al homicida de la locutora y modelo Chantal Jiménez

El asesinato de la modelo y locutora Chantal Jiménez ha causado conmoción en la República Dominicana, tras conocerse las circunstancias de la muerte, a manos de un hombre que ya había intentado asesinarla anteriormente y contra quien ya pesaba una orden de alejamiento.



La sociedad dominicana ha cuestionado cómo las autoridades dejaron en libertad a Jensy Graciano Cepeda, sin retener el arma de fuego, a pesar de que éste le disparó a los pies y rompió las pertenencias de la joven de 25 años, días antes del fatal desenlace.



Otra cuestionante es que, aunque Chantal había retirado la querella por agresión e intento de asesinato contra su expareja, por qué la fiscalía no habría continuado el proceso preventivo establecido cuando una víctima desestima la querella.



Este lamentable suceso, al igual que otros, confirma que el hecho de que la fiscalía imponga una orden de alejamiento en contra de un hombre para evitar que pueda aproximarse o molestar a su expareja luego de una denuncia por violencia de género, no es una garantía para asegurar la protección de la víctima.



Ministra de la Mujer pide explicación



Una de las que se pronunciaron sobre los cuestionamientos a las autoridades correspondientes en este caso fue la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.



La funcionaria exigió al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva sobre el crimen cometido para determinar si hubo negligencia en la actuación del órgano persecutor, que pudieron haber impedido ese lamentable feminicidio.



La ministra Jiménez insistió en que lo ocurrido debe tener una explicación pública.



“Es indispensable que la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, aclare la veracidad de las informaciones en el sentido de que hubo denuncia previa contra el feminicida, por intento de asesinato, por qué no se tomaron las medidas pertinentes de protección a la víctima establecidas en las normas y protocolos”, manifestó al asistir a la funeraria a dar el pésame.



Procuraduría investiga el caso



Luego de las declaraciones de la funcionaria y del revuelo que ha causado este hecho, la Procuraduría General de la República comunicó que se encuentra investigando las particularidades del proceso que vinculaba a la hoy occisa Chantal Jiménez.



El comunicado, indica que a través de la Inspectoría General del Ministerio Público y la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, se investiga si se violaron las instrucciones generales para la prevención y persecución de los casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, relativos al desistimiento de la víctima.



¿Qué establecen las instrucciones generales para estos casos?



Específicamente el numeral 5 de las instrucciones generales para la prevención y persecución de los casos de violencia de género, establece lo siguiente: “Cuando una víctima desiste de su denuncia o proceso, esta acción para nada compromete el accionar del Ministerio Público, que debe procurar siempre, aparte del testimonio de la víctima, otros elementos probatorios por si se produce tal circunstancia”.



De acuerdo con este numeral, “estos delitos son de orden público y, no obstante, deben continuarse hasta el final. La víctima desiste por estar envuelta en el Síndrome de la Mujer Maltratada, por no reconocerse como víctima, por la presión social a la que es sometida y por la vergüenza que siente sobre lo que pasa”.



Indican: “En consecuencia queda totalmente prohibido levantar actas de compromiso, en materia de violencia feminicida. A tales fines, la postura del Ministerio Público deberá permanecer invariable, a pesar de que la víctima como consecuencia del Síndrome de la Mujer Maltratada o la indefensión aprendida, quiera establecer un acuerdo”.



Respecto a las armas de fuego, las instrucciones señalan: “Deberá ser retenida toda arma de fuego, sin importar que sea de porte y tenencia legal, cuando estas estén en posesión de un acusado de violencia de género, intrafamiliar y sexual, especialmente cuando este ha sido parte de la violencia o amenaza infringida”.



Sepultan restos de Yensy



Ayer fueron sepultados también en el cementerio municipal de Moca, provincia Espaillat, los restos de Yensy Graciano Cepeda, quien se suicidó luego de asesinar de varios disparos a la joven locutora Chantal Jiménez, el pasado sábado en la Urbanización Fernández del Distrito Nacional.



La orden emitida por Altagracia Brache Gómez, de la Unidad de Atención de Prevención de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del Ministerio Público, obligaba a Jensy Graciano Cepeda a abstenerse de molestar a Chantal Jiménez Vargas.

Familiares y amigos despidieron a Chantal con rosas rojas y blancas. Dolor e impotencia marcaron el último adiós de la locutora Chantal Jiménez.

Pariente: “Llévame contigo manita, llévame”

El Cementerio Cristo Redentor, del Distrito Nacional, pasa a ser ahora la última morada de la modelo y locutora Chantal Jiménez. Sin embargo, su forma de ser, deseo de superación y trayectoria, serán recordados por la eternidad entre sus familiares y amigos, de acuerdo con las palabras que en su honor expresaron algunos de sus parientes en el conmovedor entierro. “¡Ay te me van a meter ahí mi chiquita!”, expresaba entre llantos una de las dolientes que al parecer era su hermana. Mientras que el hermano de la joven locutora no pudo soportar el llanto durante el sepelio de su manita, como la llamaba. “Llévame contigo manita, llévame”, vociferaba.

Padre

Roque Jiménez no dejaba de llorar al despedir a su hija. En varias ocasiones ha manifestado que ella “era su vida”.