La psicóloga Michaela Rodríguez salió rumbo a su trabajo la mañana del 27 de enero de este año, sin imaginar que un choque imprudente por parte de un motociclista le quitaría la vida.



Rodríguez intentaba cruzar las inmediaciones de la Carretera Mella cuando fue impactada por una motocicleta a alta velocidad.



Al momento del hecho, la mujer fue trasladada por una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, junto a José Valentín Emeterio (conductor de la motocicleta), al hospital Darío Contreras, donde posteriormente fue declarada muerta.



Mientras tanto, a Valentín Emeterio no le fue asignada una custodia policial, pese a que todos en el centro de salud sabían de la muerte de la psicóloga, por la que se abriría un expediente en la Justicia.

Solo días más tarde, cuando la Fiscalía trata de contactar al motociclista, resulta que el jefe de seguridad del hospital le informa que este ya no se encuentra en el centro de salud.



“Por esta razón el Ministerio Público, decidió citarlo ante la Fiscalía por teléfono, cita a la que no asistió”, cuenta el esposo de la psicóloga, Ramón Johnson.



Cita entonces, que más tarde la Fiscalía visita una vez más el hospital, donde logra encontrar a Emeterio, pese a la negativa de la seguridad, que aseguró ya no se encontraba ingresado.



Las autoridades tuvieron que regresar nuevamente, encontraron la novedad de que el caballero señalado en esta ocasión, verdaderamente ya no estaba en el centro de salud.

Johnson asegura que en este caso, la persona responsable de la muerte de su esposa pagó a los agentes de seguridad del Darío Contreras para poder salir del lugar sin ser interceptado por las autoridades. “Me llama la atención que a una persona que comete tal hecho se le deje en un hospital sin custodia”, indica consternado y sorprendido por el lento ritmo que llevan las investigaciones, pues la orden de arresto contra Valentín Emeterio fue emitida casi un mes después del hecho.



Mientras intenta que la muerte de su esposa no quede sin resolver, tiene que lidiar con el peso de sacar a sus hijos adelante solo, mientras les explica la ausencia de su madre.

