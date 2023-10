En lo que va de este año 2023, las muertes por accidentes de tránsito en el país han disminuido entre un 3% a un 4%, según informó ayer el director ejecutivo del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras.



El funcionario ofreció la información al participar en la Novena Asamblea General del Observatorio lberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), realizada en el Hotel Sheraton Santo Domingo, donde se abordaron los retos sobre políticas públicas de movilidad y seguridad vial, con la asistencia de los 17 ministros y autoridades de transporte de los países que integran la organización de cooperación internacional.



Beras reconoció que el porcentaje en las muertes por accidentes de tránsito aunque “es muy bajo”, no da conformidad al Intrant, no obstante aclaró que “está bajando”.



“Es un porcentaje que estamos trabajando para que en los próximos años se cambie esa conversación”, precisó.



El 61% de ciudadanos percibe disminución de accidentes en zonas



Al hablar sobre el resultado del proyecto nacional “Intersecciones Seguras” que lleva a cabo la entidad, Hugo Beras reveló que el 61% de la ciudadanía percibe una reducción en los accidentes de tránsito en las intersecciones que han sido intervenidas.



Los datos están avalados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Obsevi) e instituciones involucradas, y suministrado por la firma Gallup, según detalló el servidor público, quien expuso que la primera etapa del plan fue terminada con una inversión de 120 millones de pesos.



Se trata de 300 intersecciones distribuidas en diferentes provincias, donde más accidentes de tránsito se registran en la República Dominicana.



“Recuerden que hace unos meses nosotros les anunciamos que íbamos a intervenir 300 intercepciones de República Dominicana. Tomamos provincias como Santiago, La Vega, Bonao, también La Romana, Higüey, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo también, donde en estas intersecciones, que no llevan semáforos, ocurre una cantidad importante de accidentes”, ponderó.



Por otra parte, al dar la conferencia inaugural sobre Política de Seguridad Vial en la República Dominicana, sostuvo que el país avanza en materia de seguridad vial y que en los próximos meses Intrant pondrá en marcha el Sistema de Licencia de Conducir por Puntos; la Inspección Técnica Vehicular (ITV); y el Centro de Control y Gestión de Tráfico, que se sumarán a los demás proyectos que ya están en ejecución, como Educación Vial en las Escuelas Públicas; Normativa Técnica de Seguridad Vial Laboral, entre otros.



Más muertes por accidentes de tránsito que por criminalidad



El ministro de la Presidencia, Joel Santos, afirmó que de acuerdo con estadísticas que maneja el Gobierno dominicano, en el país mueren más personas a causa de accidentes de tránsito que por criminalidad.



Al encabezar la actividad, el funcionario destacó el interés que tiene el presidente Luis Abinader en disminuir la siniestralidad vial, mientras que valoró, en nombre del mandatario, el respaldo de las naciones miembros del Oisevi, para que República Dominicana sea la sede de tan importante debate que busca salvar vidas mediante acciones conjuntas.