Las autoridades buscan a dos personas desaparecidas durante los aguaceros del viernes que colapsaron la capital



El número de víctimas por los efectos de las lluvias e inundaciones producidas en el Gran Santo Domingo el pasado viernes en la tarde, aumentó a seis personas, según el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



El reporte del COE indica que los fallecimientos ocurrieron en el Distrito Nacional y algunos sectores de Santo Domingo Oeste. En estos lugares se produjeron crecidas de cañadas e inundaciones urbanas.

Teófilo Antonio Cruz Peña de 63 años, murió ahogado en una cañada en La Puya, Arroyo Hondo, mientras Yilmes Céspedes de 20 años, falleció en el sector Villa Claudia de Ciudad Real, tras ser aplastado por una pared que colapsó.



Alberto Javier Pimentel de 47 años, también murió electrocutado en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional. y Edwin Alexander Cedano de 25 años en el sector La Zurza, falleció al ser aplastado tras el colapso de una pared.



Otros fallecidos son el adolescente Robert Maldonado Rosario de 15 años, quien murió electrocutado en la calle Respaldo Crisantemo número 18, sector Bellas Colinas de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste y Roberto Quevedo Santana de 50, quien murió ahogado tras ser arrastrado por una cañada en el sector Las 800, de Los Ríos, Distrito Nacional.



Al menos dos desaparecidos



La Defensa Civil continúa la búsqueda de José Antonio Batista Polanco (Jochy), de 49 años de edad y el delivery Luisinky Mojica, desaparecidos tras los aguaceros del pasado viernes.



Ayer, las brigadas de rescate reiniciaron las labores de búsqueda y rescate en la cañada de la Arenita del sector la Puya de Arroyo Hondo, donde se reportó que Jochy Polanco, habría sido arrastrado por las aguas en momentos que regresaba a su hogar.



Batista Polanco, de 49 años, y de 5 pies y 11 pulgadas, iba vestido con una camiseta roja y unos pantalones jeans.



En tanto que, compañeros de labores del delivery Luisinky Mojica, contaron a su madre que estuvieron juntos hasta las 8:00 de la noche cuando el joven salió con destino a Arroyo Hondo para hacer una entrega.



Indica su madre, que el joven se desplazaba en una motocicleta marca Bajaj, modelo platina 100ES, placa K1841994 color negro. Luisinky vestía con chaqueta gris, jeans azul y tenis.



Abinader sobre drenaje pluvial



Tras las devastadoras inundaciones en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el presidente Luis Abinader dejó claro ayer que la construcción de un nuevo sistema de drenaje pluvial se hace urgente y necesario.



El mandatario, sin embargo, reconoce que se trata de una obra a la que ningún gobierno le ha querido hacer frente por el alto presupuesto que conlleva y que hay un diseño de este desde hace 30 años que no ha sido ejecutado.



“Esos son problemas de cuarenta años que nosotros, y en algún momento, yo creo que tenemos que verlo y hacerlo y hacer un proyecto de varios gobiernos, que ocupe varios períodos. Lo que pasa es que también nadie nunca quiso hacerlo porque eso no se ve y entonces solamente la gente se recuerda cuando hay lluvias, como esas lluvias muy especiales que pasaron el viernes. Pero eso hay que hacerlo, se ha hablado siempre, y lo que no podemos es olvidarnos ahora y repito, es un problema que siguió creciendo la ciudad y el Gran Santo Domingo sin un verdadero sistema de drenaje”, expresó.



El jefe de Estado, tras lamentar el fallecimiento de varias personas por el impacto de las lluvias y las inundaciones informó, además, que el gobierno continúa con el levantamiento de los daños y que se tendría listo un informe en las próximas horas para continuar auxiliando a las familias afectadas.

“El martes podremos decir exactamente porque entre ayer, hoy y mañana se está haciendo ya un inventario, pero mira, qué más que seres humanos fallecidos, eso es lo peor que puede pasar, pero todos los que fueron afectados nosotros le vamos a ayudar”, manifestó.



Las lluvias del viernes afectaron a los habitantes del Gran Santo Domingo, dejando a algunos sin hogar y a otros pérdidas de ajuares , daños de electrodomésticos y muebles.



El pasado sábado, el presidente Abinader recorrió el barrio Las Ocho Casitas, de Los Ríos, Distrito Nacional, para evaluar los daños causados por las lluvias del viernes.



Lo que dejaron las lluvias



Debido a un deslizamiento de tierra, cuatro viviendas fueron destruidas en el sector la Zurza del Distrito Nacional. Las familias fueron desplazadas a casas de familiares y amigos. Las lluvias también afectaron varios negocios.



Asimismo, debido a la crecida del Río Yaguasa en Santo Domingo Norte, quedó incomunicado temporalmente el sector Maco Frío. En el sector La Senda de Villa Mella se produjo un deslizamiento de tierra y una vivienda resultó afectada.



Las lluvias del viernes también dejaron decenas de vehículos inundados. Ciudadanos publicaron imágenes y videos de automóviles siendo arrastrados por las aguas. Estos videos se hicieron virales en las redes sociales.



Gobierno y Alcaldía llevan ayuda



La alcaldesa Carolina Mejía desde la madrugada del sábado ha estado recorriendo los distintos sectores y barrios que componen el Distrito Nacional evaluando los daños.



Ayer, Mejía se hizo acompañar del Ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Víctor -Ito- Bisonó y otros funcionarios, durante un recorrido por los sectores Los Ríos, Cristo Rey y Pantoja.

“Estuvimos en Los Girasoles llevando la asistencia prometida. Luego regresamos a La 800 de Los Ríos y a La Arenita, dando seguimiento a la entrega de las ayudas que ha dispuesto nuestro presidente. Antes de ese recorrido, pasé junto a Ito por Los Platanitos, para culminar con la entrega de los colchones y raciones del Plan Social”, dijo Mejía.



Paliza manifestó que las brigadas del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con las del Ayuntamiento, retiraron de las calles todo tipo de escombros y permitieron la rehabilitación vial en corto tiempo, mientras que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones trabaja en el levantamiento de las casas afectadas, para intervenirlas.



El presidente Luis Abinader, instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, “traer electrodomésticos, colchones, camas, y ordenó a los ministerios de la Vivienda y Obras Públicas, rehabilitar casas y retirar de las cañadas los escombros dejado por las inundaciones”.



De su lado, Bisonó, aseguró que el Gobierno no abandonará a las personas que fueron afectadas por las lluvias y las inundaciones del pasado viernes, garantizando que serán auxiliadas por las autoridades.

Manifestó que esas personas que residen próximo a las cañadas llevan allí entre 20 y 30 años asentados no ordenado, “y nunca se ha solucionado el problema, pero ya está en proceso un plan por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), para dar solución definitiva a las cañadas que afectan a los que residen en sus alrededores”.



CAASD soluciona avería



El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví (Fellito), quien acompañó al presidente Luis Abinader en su recorrido, instruyó a todo el personal de la institución a ejecutar la limpieza de escombros y cañadas.



También ordenó fumigar en las localidades afectadas, con la finalidad de eliminar los criaderos de mosquitos y plagas, para reducir los focos de contaminación y evitar enfermedades en la población de Los Girasoles, Las 800 y La Arenita de Los Ríos, entre otros sectores de la capital.



“Nuestras brigadas trabajan a todo vapor para garantizar la seguridad a familias que producto del fenómeno atmosférico quedaron en condición de vulnerabilidad”, dijo.



COE mantiene 11 provincias en alerta verde



El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 11 provincias en alerta en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.



Las provincias en alerta verde son Santo Domingo, Hato Mayor, Duarte, La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez, La Vega, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monseñor Nouel.



La Oficina Nacional de Meteorología, pronostica aguaceros locales con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento para algunas localidades de la Cordillera Central, por incidencia de la vaguada y los efectos orográficos. Mientras que para poblados del este, el organismo meteorológico informó que predominarán condiciones de escasas precipitaciones y en la costa atlántica se les recomienda navegar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.