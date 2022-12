Pide ayuda una mujer que asegura es maltratada por su pareja

La fémina Eliza Ureña Ventura denunció a través de un video que su pareja la maltrata y la tiene bajo amenaza.

Eliza, residente en el KM 17 de Montecristi, pidió a las autoridades dar con el paradero de su pareja, José Alberto Santana, quien tiene 4 denuncia por maltrato.

Manifestó que no aguanta más, al tiempo que señaló que este la golpeó mientras tenía su niña en brazos.

Además, dijo que no puede ir a la Fiscalía de nuevo por que este merodea la zona para atraparla.

“Estoy escondida en una casa, porque no he podido salir, porque me está amenazando de que me va a matar y temo por mi vida”, expresó.

Le insistió a las autoridades que den con el paradero de José Alberto antes de que él llegue hasta ella.